"[Irene] Montero habla del calvario probatorio. Faltaría que no hubiera que probar las cosas. Eso es el derecho penal". Fuentes de la dirección del PP defienden la necesidad de que se garantice la presunción de inocencia y la víctima de delitos sexuales tenga que demostrar las acusaciones que hace a su agresor. En el equipo de Alberto Núñez Feijóo se insiste en que esa es la base del derecho penal y debe seguir siéndolo en el caso de las agresiones sexuales.

Los socios del Gobierno de coalición están en estos momentos enzarzados en un debate interno sobre si la reforma que propone el PSOE a la ley del 'sí es sí', para evitar que continúen la rebaja de condenas a delincuentes sexuales, dinamita el consentimiento, algo que Unidas Podemos quiere que siga como eje principal de la norma. Si la modificación legal que propone el PSOE sale adelante, se volverá a introducir en la ley la necesidad de que haya "violencia o intimidación" para poner penas más graves, y ese cambio, según Unidas Podemos, supone que la víctima vuelva a pasar por un "calvario probatorio".

La ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), declaró este martes que es "muy sencillo" probar la existencia de violencia o intimidación en una agresión. "Con una herida ya se puede probar que ha habido violencia", declaró en la Cadena Ser. La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), en cambio, horas después en el Senado subrayó que "no es fácil probar la violencia o la intimidación" en referencia a que muchas veces las víctimas se quedan bloqueadas por la situación. "Muchísimas victimas no son capaces de moverse y si no hay movimiento no puede probarse que existió vinolencia ¿Son menos graves estos casos porque no existió violencia? Nosotros creemos que no", se preguntó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.