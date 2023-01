El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los votos de su partido para la modificación "inmediata" de la ley del solo sí es sí con el objetivo de impedir en el futuro la rebaja de penas a agresores sexuales.

"Le garantizo el apoyo a la ley del solo sí es sí, de forma inmediata tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados", ha anunciado este lunes el jefe de la oposición durante su discurso ante el Comité Ejecutivo del PP, que se ha retransmitido en abierto.

En el día en el que el Gobierno ha confirmado que el Ministerio de Justicia tiene ya una propuesta para modificar la ley, Feijóo ha advertido de que ante un error de tal magnitud "no caben discusiones ni negociaciones", sino únicamente "una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas" y corregir ya el "disparate", el "bochorno" y el "daño" a las mujeres víctimas.

Además, ha cargado contra el Gobierno por estar "radiando sus discrepancias en tiempo real", lo que ve "inaceptable".

En ese sentido, le ha dicho a Sánchez que le garantiza el "rigor" que no tiene en su Consejo de Ministros, el "sentido de Estado que no tienen sus apoyos parlamentarios y la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres víctimas de violencia de género".

Feijóo ha subrayado que la modificación de la norma no servirá para impedir el "goteo de rebajas" de penas a los casos que se han beneficiado del texto en vigor, y solo permitirá corregir el efecto e la ley en las condenas que se dicten tras su modificación.