Los 12.000 kilómetros de Baldoví en modo candidato

Mismo color y mismo modelo para hacer frente a la campaña. Joan Baldoví prefiere lo conocido, ir a lo seguro, y más en un asunto tan delicado como el de la movilidad. Y la furgoneta que le había acompañado en rutas anteriores no le había fallado. Por eso, para el reto al que se enfrenta el candidato de Compromís a la Generalitat valenciana ha apostado por la continuidad y por comprarse el mismo modelo, un Dacia Dokker, que hace dos años, tras la pandemia y varios años en su haber, le había regalado a su hija; un vehículo que en los últimos tres meses acumula 12.000 kilómetros.

Baldoví está recorriendo la Comunidad Valenciana en modo candidato. A final de septiembre oficializó su intención de ser el cabeza de cartel para las elecciones autonómicas por parte de Compromís. Aquel anuncio levantó revuelo porque seguía abierto el duelo por la salida de Mónica Oltra, que había ocupado ese puesto en las dos anteriores citas con las urnas y todavía se albergaba esperanza de un posible regreso a tiempo, y porque aún quedaban meses para la celebración de unas primarias en las que el diputado en el Congreso no ha tenido rival.

Un mes después de comunicar su paso adelante, el 30 de octubre, ante del Monasteri Santa Maria del Puig, el parlamentario hizo una "promesa solemne": recorrer todos los colectivos municipales en los que hubiera un militante de Compromís. Es en la tarea en la que se encuentra y por la que lleva realizados 12.000 kilómetros en tres meses de pueblo a pueblo y siempre entre el jueves por la tarde y el lunes, porque martes, miércoles y jueves por la mañana la tarea está en el Congreso.

La labor parlamentaria forma parte también de la campaña de Baldoví en su objetivo de lograr el mejor resultado posible para los valencianistas. Su presencia en la cámara le ha servido para convertirse en una de las referencias de la coalición y en uno de los rostros conocidos gracias al foco mediático que da estar en Madrid y salir en cadenas estatales. También para exhibirse como una voz que lleva las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana al corazón del Estado, uno de los puntos que exhibirá como fortaleza para su campaña.

Sobre un mapa autonómico él y su equipo van colocando pegatinas en aquellos puntos que ha ido pisando. Los últimos en incorporarse este mismo fin de semana han sido Benicarló, y Meliana, donde estuvo en un acto presentando la candidatura para la reelección del alcalde de la localidad, Josep Riera, y mostrando su apoyo a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, quien opta a ser quien le escolte en la lista a las Corts por la circunscripción de Valencia.

Las primarias siguen abiertas, pero no para Baldoví. El diputado ya es el virtual candidato a la Generalitat a falta de rivales. Su preocupación, por tanto, no está en recabar apoyos para confirmar su cargo, algo que le permite ser un gran reclamo para otros aspirantes a las listas autonómicas, como en el caso de Amigó, y también para la presentación de los alcaldables que ya saben que estarán al frente de las candidaturas de la formación en mayo. "Se nota mucho que cuando va Baldoví o cuando no, está teniendo mucho tirón", expresan fuentes de su equipo.

También admiten que se está notando un aumento de la movilización respecto a los primeros actos, marcados todavía por la sorpresa del paso adelante del diputado en Madrid y por las tensiones generadas con Iniciativa, la otra pata de la coalición y de la que forman parte tanto Aitana Mas como Mónica Oltra. Atrás queda el acto en Alicante del que se borró esta formación en Alicante dos días después de que Baldoví anunciase su candidatura. Un mes y medio después, el diputado acudía a Alicante para arropar a Mas en su intención de encabezar la lista de la provincia del sur.

Teulada, Ontinyent, Castelló, València, Elx, Borriana, Vinarós, Muro de Alcoi, Massanassa... la lista comienza a ampliarse y el ambiente empieza a tomar cuerpo de elecciones. Aumento de carteles, de convocatorias, de gente aplaudiendo al escenario. Los 12.000 kilómetros hechos con la furgoneta son solo el inicio, el previo a la precampaña, una forma de calentar motores y cumplir la primera promesa preelectoral.