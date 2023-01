El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes a quienes "por miedo y cálculos poselectorales" les tiemblan las piernas para defender los derechos conquistados que a su Gabinete no le va "temblar jamás la mano" para hacerlo, porque los derechos sociales "se defienden, se acatan y se ejercen".

En su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los dos últimos Consejos Europeos, Sánchez se refería así a la polémica suscitada la pasada semana en Castilla y León por las medidas antiabortistas que quería poner en marcha Vox, quien gobierna en la comunidad junto al Partido Popular.

El líder del Ejecutivo ha recordado que hoy se cumplen 11 meses del inicio de la guerra en Ucrania, en los que la Unión Europea ha vuelto a mostrar unidad y firmeza en el ámbito, militar, político, económico y humanitario, pero también su compromiso con la democracia y frente ante un discurso reaccionario que cuestiona los valores y cimientos del proyecto comunitario.

Un discurso, ha dicho, que algunos replican en otras latitudes, como Brasil o en Estados Unidos, y también en España y que "significa nada más y nada menos que retroceder a una época que pensábamos pasada, una época en blanco y negro".

"A todos ellos les digo, en la sede de la soberanía nacional, que no lo van a conseguir jamás, que los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden, se acatan y se ejercen y si otros por miedo o cálculos poselectorales les tiemblan las piernas para defenderlos les digo que el Gobierno jamás le va a temblar la mano, que no vamos a ceder ni un milímetro", ha agregado.