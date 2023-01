Barbón "no descarta" investigar la actividad económica de Cascos cuando fue presidente del Principado

El Gobierno asturiano no descarta investigar la actividad de Francisco Álvarez-Cascos y las empresas a las que estaba vinculado en la etapa que fue presidente del Principado, entre julio de 2011 y la primavera de 2012. "No es nuestro objetivo abrir una línea de investigación, pero ante los datos desconcertantes que están apareciendo no descarto una evaluación sobre esa actividad", ha manifestado este mediodía Adrián Barbón, que cuestionó "el silencio" del candidato del PP a la presidencia de Asturias, Diego Canga, sobre este asunto.

El presidente autonómico calificó de "extraño" que haya habido coincidencias en los tiempos en la adjudicación de contratos a las empresas de María Porto, que entonces era la mujer de Cascos, cuando este era presidente del Principado. "No tengo ningún problema en que se investigue lo que se tenga que investigar. Y por supuesto habrá que averiguar si todo está en orden, y si no es así, que se ponga a disposición de la justicia para que actúe", valoró Barbón, quien hizo hincapié en que "no está en el planteamiento del Gobierno de Asturias abrir esa línea de investigación, pero en absoluto lo descarto". El presidente del Principado manifestó su sorpresa "por algunas disculpas, como que se trata de la empresa de tu mujer". Barbón se extendió en un ejemplo: "Si yo estuviera casado y se confirmara que una empresa de mi pareja realiza esos contratos, pues lógicamente sería una cuestión, desde el punto de vista ético, reprochable. Y no entro en la legalidad porque no lo tengo analizado y yo no vendo humo".

"Sorprende y desconcierta", añadió Barbón, quien también valoró de "sorprendente" la reacción "distinta" de Foro Asturias y el PP regional sobre la actividad de las empresas ligadas a Álvarez-Cascos. "Así como Foro, partido del que discrepo profundamente, ha sido tajante, llevando al juzgado y expulsando de su partido a Cascos, sorprende el silencio del candidato que Madrid ha impuesto al PP en Asturias. Me cuesta entender por qué no fija una posición clara sobre estas noticias desconcertantes, con disculpas del tipo de que fue algo que ocurrió hace muchos años o que hace mucho tiempo no lo veo", argumentó.