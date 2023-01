Diego Canga promete a Foro una "distinción clara y neta" entre su trato con ellos y con los afines a Álvarez-Cascos

Para tratar de apagar el fuego, o echar “un jarro de agua caliente” sobre la frialdad de Foro ante su invitación a participar en la reunificación del centro derecha asturiano, Diego Canga promete una “distinción clara y neta” entre el trato que dará a la formación forista y al “otro partido”, “creo que se llama Suma Principado”, fundado por los afines a Francisco Álvarez-Cascos. Al día siguiente de que Foro manifestase su resistencia a una reunión entre su presidenta, Carmen Moriyón, y el candidato del PP, Canga matizó su respuesta de la víspera asegurando que “no se puede poner en pie de igualdad a Foro, que tiene una historia y un diputado, y otro partido sin historia ni representación parlamentaria…” Se mostró reticente incluso a referirse por su nombre a la fuerza que preside Pedro Leal antes de reiterar su convicción de que “al centro derecha le conviene estar unido”. En esta tarea percibe, no obstante, “dos objeciones”, una en el PSOE, “que está encantado con la división”, y otra en el interior del bloque conservador, donde ve sin precisar “mucha gente que está muy a gusto en la oposición”.

El candidato cree haber expuesto con claridad su tesis sobre el tratamiento diferente que merecen dos fuerzas distintas, pero a la vista de las reacciones “quizá no me expliqué bien, o no se me ha querido entender”. Sobre sus conversaciones con cargos de Ciudadanos no se mueve de un “estamos en ello”, promete ser “constructivo, paciente” en esta tarea y hasta recuerda que a Álvarez-Cascos “no le veo desde hace 23 años”. Para tratar de convencer reincide en el mensaje de la unión y le añade, como una advertencia con un guiño dirigido al interior del bloque, su consideración de que “la prueba de que la aspiración al trabajo conjunto del centro derecha es compartida por una amplia mayoría de asturianos es que ayer mismo, en una entrevista en televisión, Adrián Barbón se puso a elogiar a Foro”. No ha hablado con Carmen Moriyón y lo que sí enfría es la pretensión de Foro de que las reuniones para abordar las confluencias se celebren de presidente a presidenta, entre ella y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Foro tiene un diputado en la Junta”, dijo por toda respuesta –oficialmente sigue teniendo dos, aunque Pedro Leal haya sido expulsado–. “El PP, diez veces más. No le cuento a nivel de país…”

Ya con el traje de la confrontación de precampaña, y desoyendo como es obvio la llamada de Adrián Barbón a dejar fuera de ella la política nacional, Canga afirma que “Barbón cada vez se parece más a su ídolo, Pedro Sánchez, porque dice una cosa y hace la contraria. Hace una semana aseguró que no iba a entrar en campaña electoral, que estaba muy ocupado gobernando, y ayer acudió a una cadena de televisión en plena vorágine electoral. Dice que no hay que hablar de la política nacional y se echa una parrafada sobre un tema que me dejó sorprendido, hablando como jurista sobre el delito de sedición” en defensa de los postulados del Gobierno. “¿Ha sido catedrático? ¿Ha sido juez, notario o abogado del Estado? No. Le pido un poco de dignidad para Asturias. Sánchez tiene un portavoz en la Moncloa y un altavoz en Asturias”. Quiso Canga, por lo demás, combatir el “popurrí” de las derechas del que habla el presidente del Principado con una resituación de la contienda que se avecina en las urnas de mayo: “La opción no es Canga contra Barbón, sino Canga contra Barbón en coalición con IU y Podemos, es decir, la formula que ya existe en Madrid trasladada a Asturias”. Para combatirla repite que lo mejor es la reunión del centro derecha, porque cuando van separados “los resultados no acompañan”, y pasa de puntillas sobre la supuesta necesidad que el PP podría tener a su vez tras las urnas de mayo, si todo le va bien, de tejer alianzas, de mirar a su vez hacia su derecha y encontrarse con Vox. “Me remito a lo que ha dicho Núñez Feijóo. Vamos a intentar gobernar en solitario, vamos a trabajar con mucha humildad para conseguirlo y creo que sería deseable que hubiera más unidad en el centro derecha asturiano…” También ha advertido Barbón contra el peligro de que el PP pretenda para Asturias una réplica de la coalición con Vox que gobierna Castilla y León, con polémicas como la reciente sobre el protocolo del aborto, pero eso quema. “En España estamos viendo con pesar los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’, estamos viendo espantados cómo un gobierno que se suponía que iba a luchar contra la corrupción ha abaratado el delito de malversación y han eliminado el sedición… Esa es la auténtica preocupación de los ciudadanos”. Sobre la controversia del aborto, “me remito a lo que ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Fernández Mañueco”.

Canga acompañó ayer a la portavoz del PP en la Junta, Beatriz Polledo, y a su adjunto Pablo González en un análisis en decálogo de “las chapuzas del socialismo”. Después de anunciar ayer los quince nombres del consejo asesor del candidato, el turno ha sido este miércoles para los diez emblemas del fracaso en la gestión del PSOE. Polledo y González fueron desgranando la “atención primaria saturada”, el ascenso de las listas de espera sanitarias, el retraso de las ayudas al alquiler, o la “falta de incentivos a las empresas” para el impulso de la FP dual. Están también en la lista “la nula ejecución de los presupuestos”, como “proyecto simbólico” el abandono de la ciudad residencial de Perlora y, a mayores, el de los puertos autonómicos. También las “zancadillas” al campo asturiano, los problemas con la burocracia y la parálisis de la zona de actividades logísticas e industriales, la ZALIA.