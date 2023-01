A pesar de que el Gobierno mantiene que Pere Aragonès tendrá en la cumbre hispano-francesa del jueves "el mismo papel que cualquier otro presidente autonómico", los comunes consideran que el Govern debería poder tener voz para plantear cuestiones como el Corredor Mediterráneo, una infraestructura ampliamente reivindicada en Catalunya. Aún así, lamentan que el president tenga "las manos atadas" por la decisión de ERC de participar en la manifestación independentista convocada bajo el lema 'Aquí no se ha acabado nada'.

A cuatro días de la cita en Barcelona que reunirá a los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, aún no está claro qué margen tendrá Aragonès más allá de ejercer de anfitrión. El president envió la semana pasada a la Moncloa un listado de temas que considera relevante abordar. "Tiene que tener un papel institucional. La cumbre se celebra en Catalunya y en algún momento Aragonès tiene que poder hablar con Sánchez y Macron", ha reivindicado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena.

En paralelo, ha lamentado que los republicanos estén "priorizando los intereses de la ANC por encima" de los de Catalunya, de la misma manera que ha dejado caer que espera que la cumbre no esté siendo el motivo por el que el Govern no ha desencallado todavía el acuerdo de presupuestos con el PSC.

Mena ha asegurado que no han dejado de tener contacto con el Executiu en estas últimas semanas y que están "tranquilos" porque el pacto sellado es "firme y no se puede modificar". Una vez más, han reclamado "responsabilidad" a las dos partes negociadoras. "El PSC no puede mantener líneas rojas claramente contrarias a la emergencia climática y a las políticas progresistas", ha asegurado a tenor de los tres grandes proyectos -Hard Rock, ampliación del Prat y cuarto cinturón- que dificultan la alianza.