La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que le atribuía la Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar en un medio de comunicación una reunión secreta entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'. Esta es la segunda absolución que favorece a Villarejo, quien también se sentó en el banquillo de los acusados por injurias al servicio de espionaje español.

Los magistrados han adoptado esta decisión al no haber encontrado a lo largo del juicio las pruebas que avalen las tesis del Ministerio Público y sí, en cambio, una falta de coherencia lógica en su relato. Por eso no condenan al ex mando policial.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la Audiencia de Madrid también ha absuelto de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier.

Así, el ex mando policial se libra de lo que podría haber sido su primera condena, ya que hasta el momento solo ha permanecido en prisión de forma preventiva. La Fiscalía pedía para él cuatro años de cárcel. El comisario queda pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a un juicio sobre tres piezas separadas del caso Tándem, denominadas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'--, en el que se enfrenta a una petición de 83 años de prisión.

Desestima la acusación

En este caso, el tribunal ha desestimado la acusación de la Fiscalía, que aseguraba que Villarejo había ordenado grabar una reunión celebrada en octubre de 2014 en la que el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas informó a varios agentes del CNI sobre la investigación en curso sobre 'El Pequeño Nicolás', a quien tenían bajo sospecha por hacerse pasar --ante varios empresarios-- como enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y de la Casa del Rey, y como agente de Inteligencia.

Según la Fiscalía, el comisario tuvo conocimiento de la convocatoria para aquella reunión "y planeó grabar la conversación" con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación "y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso" sobre Gómez Iglesias.

El Ministerio Público sostenía que el periodista Carlos Mier --que entonces trabajaba en Información Sensible-- llamó desde su móvil al del jefe de Asuntos Internos y "activó algún tipo de aplicación informática o software que permitió captar el sonido ambiente sin que pudiera ser advertido por Martín Blas".

En dos audios, publicados de forma reciente en exclusiva por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el propio Villarejo reconocía haber sido el autor de la grabación. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la acusación popular ejercida por Podemos lograron aportar ambas pruebas al juicio. El comisario principal que se encargó de las pesquisas, Marcelino Martín Blas, también entregó los documentos, que no han sido tenidos en cuenta.

Mantiene la presunción de inocencia

Los magistrados no han coincidido con esta versión del Ministerio Fiscal y han acordado la absolución de todos los acusados, porque, a su juicio, no hay indicios suficientes y sólidos como para desvirtuar el principio de inocencia que favorece a Villarejo, Alcalá y Mier.

Durante el juicio, el comisario ya negó los hechos que se le atribuían. "A mí qué me importaba esa historieta", ha dicho, al tiempo que se ha mofado del sistema con el que se hizo la grabación que se le atribuye.

La decisión de la Audiencia de Madrid aún no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza penal.