🏛 @NestorRego defende as emendas do @obloque presentadas ao Proxecto de Lei de Pesca Sustentábel e Investigación Pesqueira. As aprobadas son:



Catálogo de enfermidades profesionais✅

Garantir o dereito a voto dos tripulantes embarcados✅

Promoción de convenios colectivos✅ pic.twitter.com/TZg2slfzD7