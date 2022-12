El excomisario José Villarejo ha negado que encargara la grabación y difusión de una reunión entre policías y agentes de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el Pequeño Nicolás, sosteniendo que podría haberlo hecho él mismo y mofándose de un sistema "espía" que ha calificado "de risa" y "de chiste".

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este miércoles el juicio sobre esta grabación con declaraciones de testigos y pruebas periciales y con la declaración del principal acusado, que ha contestado durante más de una hora a las preguntas de las partes.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años de prisión por revelación de secretos por la grabación y publicación de una reunión celebrada 20 de octubre de 2014 entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la investigación a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, que había sido arrestado unos días antes acusado de hacerse pasar por miembro del CNI y del Gobierno.

También se sientan en el banquillo la esposa de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, y el periodista Carlos Mier, que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel como presuntos cooperadores necesarios del delito que, según el fiscal, el excomisario planeó para entorpecer la investigación al Pequeño Nicolás.

Según el fiscal, el contenido de la grabación fue utilizada para unos artículos publicados por Carlos Mier en el periódico digital Información Sensible, que dirigía la esposa de Villarejo. El periodista siguió instrucciones de Villarejo y así llamó desde su teléfono al del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía el comisario Marcelino Martín Blas, activando una aplicación informática que le permitió captar el sonido y grabarlo.

Villarejo ha asegurado ante el tribunal que no sabía nada de esa reunión, de la que vio algo publicado en medios, pero no en el de su mujer, y que el tema de Francisco Nicolás Gómez Iglesias era "una historieta" para él "muy irrelevante" que no le interesó hasta que leyó en un periódico que él supuestamente manejaba a ese joven.

"Hasta ese punto mi trabajo era 'underground', pero ahí me ponen todos los focos", ha dicho, argumentando que si le implicaron en este asunto es por su enemistad con el que entonces era jefe del CNI, Félix Sanz Roldán.

Sobre si él encargó al periodista Carlos Mier que grabara la reunión que se investiga, Villarejo ha dicho que es "absurdo" que se sostenga que le encargaron poner un dispositivo espía, que se activaba al hacer una llamada en el teléfono del que entonces era el comisario responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

"¿Por qué no lo hice yo, por qué dejo que lo haga un tercero?", se ha preguntado, mofándose de la utilidad de ese programa: "Menudo programa de risa que deja un rastro de la llamada que se ha hecho; es un poco de chiste".

Ha añadido que él tenía "bastantes teléfonos operativos y unos teléfonos que llamaban virtuales con un programa informático que se compraba y llamabas, y del móvil desaparecía", pero no hizo la llamada que se investiga.

Durante su declaración ha incidido en que en esa época no le iba bien con su mujer, y que cuando le llamaron a declarar en instrucción le parecía todo "tan absurdo" que le dijo al juez que preguntara a su mujer, que era la periodista, algo que luego vio que fue "un craso error", porque sin darse cuenta "estaba dirigiendo un poco la línea contra ella", cuando "en absoluto quería eso".

El excomisario ha negado algo "tan increíble" como que se sostenga que a él le contrató el empresario Adrián de la Joya "para atacar a Nicolay (el Pequeño Nicolás), porque a él le podía afectar en una sociedad de blanqueo".

"Es algo tan aberrante como todo lo demás", ha sostenido en el juicio, que continuará el jueves con la declaración de los otros dos acusados y los informes finales.