El ‘caso Mompó (PP)’ en Valencia destapa las dudas de la derecha con el bilingüismo

"Esto del bilingüismo cordial tenemos que trabajarlo un poco". Así reaccionó el presidente provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, cuando alguien le pidió el pasado viernes en un acto del partido con Alberto Núñez Feijóo que se pasara del valenciano al castellano en su discurso.

Con lo del "bilingüismo cordial" Mompó se estaba refiriendo al "modelo lingüístico" que Feijóo ha defendido desde la Xunta de Galicia y que ahora propugna para otras comunidades con lenguas cooficiales: "Hay que conocer las dos lenguas con igual intensidad" y "a partir de ahí entra ya la libertad de la gente para utilizarla".

Pese a la petición lanzada desde la grada, Mompó prosiguió con un discurso cordialmente bilingüe, en el que usó indistintamente su lengua materna -el valenciano- y el castellano sin que nadie le volviera a reprochar nada. Una actitud que casa bastante con la que suele mostrar su partido cuando le ha tocado gestionar la política lingüística desde la Generalitat.

El PP fue, por ejemplo, el partido que impulsó la Acadèmia Valenciana de la Llengua al poco de ganar la Generalitat pero también el que ahora duda sobre qué posición tomar ante la aprobación del requisito lingüístico del valenciano para quien quiera acceder a un puesto en la administración. Un acuerdo para el que el Consell se ha "inspirado", precisamente, en el "modelo gallego" -y cordial- de la Xunta de Núñez Feijóo.

"La clave es que cuando gobiernan tienen un discurso más moderado y cuando no gobiernan su discurso es más radical", subraya el sociólogo y director de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor.

El miembro de Compromís asegura que, tradicionalmente, lo que él llama "derecha no valencianista" (UCD, AP, UV y PP, pero también Ciudadanos y Vox) ha apostado por un modelo de subordinación lingüística del valenciano "donde el castellano ocupa la oficialidad y los elementos más cultos, mientras que el valenciano es relegado a la fiesta y el folclore". "Sorprendentemente, aunque nuestra sociedad valenciana ha cambiado mucho en ese sentido, cuando no gobiernan siguen manteniendo ese discurso que hoy es claramente minoritario porque piensan que así fidelizan a una parte de sus votantes", añade Flor.

No siempre ha sido así

¿Ha sido históricamente poco "cordial" la derecha valenciana con el bilingüismo? El geógrafo Josep Vicent Boira pone dos ejemplos para demostrar que no siempre ha sido así. "En 1973 Manuel Sanchis Guarner es proclamado ‘coloso del país valenciano’ por la falla del Caudillo, sabiendo que ya en esa época había mostrado su lealtad a la lengua". "Y en 1935 -añade Boira- Ignasi Villalonga promueve desde la Derecha Regional Valenciana el primer Congreso de Economía del País Valenciano y entonces ya decía que no se puede hablar de economía valenciana si no se habla valenciano".

Por ejemplos como este, Boira cree que "ha habido una involución de la derecha valenciana en este aspecto. Ha pasado de entender el concepto integral de valencianía -incluyendo la lengua y la cultura- a abandonar este componente cultural y centrarse solo en aspectos materiales. El error del que Ignasi Villalonga ya había advertido".

También el comunicador y exmilitante del PP Lluís Bertomeu (ahora en Demòcrates Valencians), considera que en el partido que encabeza Carlos Mazón "ha retrocedido la sensibilidad hacia la cuestión lingüística y a la cuestión identitaria en general". "La AVL es una creación de Zaplana y del PP porque era la derecha la que tenía que solucionar ese conflicto lingüístico entre el valenciano y el catalán. Pero ahora llevamos tiempo en que el verdadero conflicto es entre valenciano y castellano y todo lo que eso deriva".

Bertomeu cree que este "retroceso" en la sensibilidad identitaria y lingüística por parte del PPCV tiene ahora poco eco en la sociedad, pero considera que la presencia de Vox a su derecha le ha "polarizado" el discurso. "Antes el PP no tenía más competidor que la izquierda catalanista, pero ahora te están superando por una derecha que quiere fumigar el autogobierno y el Estado autonómico".