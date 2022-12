La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está secuestrado por la extrema derecha" y "tiene un problema con la democracia".

En su intervención en un acto de la plataforma Sumar que ella lidera, Díaz ha criticado que el PP y Vox hayan solicitado a la Mesa del Senado que no permita la votación de la reforma del delito de sedición y otros asuntos aprobados ya inicialmente por el Congreso de los Diputados.

Ha añadido que a Feijóo "no le gusta que la gente vote, que pueda decidir por sí misma" y "se ha excedido", subrayando que en España "todas las decisiones son examinables". Ha criticado que Feijóo "ni siquiera se atreva a votar en contra de la moción de censura" de Vox contra el presidente del Gobierno.

También ha dicho que a Feijóo "no le gusta" que se incrementen el salario mínimo interprofesional ni las pensiones. Yolanda Díaz ha aseverado, por otra parte, que "quedan cosas por hacer", añadiendo: "Donde no intervenimos las cosas van mal y no estamos interviniendo en la cesta de la compra ni en vivienda".