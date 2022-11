Puigdemont alega que la derogación de la sedición es para ayudar a su entrega a España

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont,que ejerce el abogado Gonzalo Boye, no necesitó ni media hora de vista ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) para sacar a colación la derogación del delito de sedición en la que trabaja el Congreso de los Diputados, pero en vez de para afirmar que le exoneraría del delito por el que es reclamado por España, lo utilizó para situarse en el papel de víctima de una "persecución política".

Aseguró que con esa reforma legislativa el Gobierno español busca lograr con mayor facilidad su entrega a España, según sostiene que manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció la reforma, y otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Y ello pese a que magistrados del Supremo consideran que con esa reforma el 'expresident' quedaría liberado de la principal acusación que formula España en su contra, con independencia de la repercusión que ello pueda tener en el otro delito que se le atribuye, el de malversación.

Boye, que también señaló que tanto él como sus clientes y su entorno habían sido espiados con Pegasus, insistió en que la concesión de la inmunidad que le confiere el escaño en el Parlamento Europeo le es imprescindible para no ver vulnerados sus derechos como representante de una minoría nacional, lo que explica su demanda contra la Cámara por haber autorizado el suplicatorio presentado en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

De forma abierta y correcta

El representante jefe del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, fue muy duro con la reclamación del 'expresident' y respondió a la afirmación de Boye sobre que había recibido un trato "vejatorio" por parte de la Cámara, diciendo que esta se había comportado de forma "muy abierta y correcta" con él, porque se le permitió adquirir el escaño y con él la inmunidad de una forma "probablemente ilegal", como "hemos visto por una sentencia del Tribunal General", añadió sin dar más detalles, como que no cuenta con la credencial española, por no haber jurado la Constitución. La explicación no pasó inadvertida a Boye que la retomó para criticar que la Cámara parece ahora dispuesta a revisar el estatus de Puigdemont.

Lorenz insistió en que los hechos por los que están procesados Puigdemont y los otros diputados europeos huidos, Clara Ponsatí y Toni Comín, son anteriores a su elección, que no se produjo hasta 2019 y en el caso de ella, tras el Brexit. De ahí, que con el criterio general del Parlamento en la mano se debiera conceder el suplicatorio, porque la inmunidad debe interpretarse de forma restrictiva para no paralizar la actividad de los tribunales nacionales.

A continuación se ocupó de negar los argumentos de la representación de Puigdemont sobre pérdida de imparcialidad de quienes tramitaron el suplicatorio en el Parlamento Europeo. Lorenz señaló que no acierta a verla, porque el ponente de los expedientes abiertos para resolver sobre el suplicatorio es un diputado búlgaro y Vox, un partido español. Añadió que su supuesta participación en un acto del partido de ultraderecha en el que se gritó "Puigdemont a prisión" se basa en un vídeo anterior a su elección como eurodiputado; Boye lo situó en marzo del 18.

Lorenz recordó que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos (Juri) es de Ciudadanos, tampoco de Vox. No obstante, Adrián Vázquez hizo declaraciones durante la tramitación que daban a conocer su posición contraria a los huidos. El suplicatorio acabó siendo en el pleno del Parlamento Europeo.

Sin revisar competencia

El representante del Parlamento Europeo negó que este pueda discutir qué tribunal español pueda reclamar a una persona, porque eso supondría discutir el criterio de los tribunales de un estado miembro, extremo que fue negado por Boye con el ejemplo de Silvio Berlusconi, pese a que la legislación italiana sobre inmunidad parlamentaria no coincide con la española, como le hizo ver la presidenta del tribunal, la chipriota Anna Marcoulli, que también recordó que los requisitos de imparcialidad de los políticos no son iguales que los de los jueces.

La magistrada, que también será ponente de la resolución que se dicte, aprovechó la posibilidad que le ofrece el sistema judicial europeo de aclarar cualquier duda que le planteen las alegaciones de demandantes y demandados con preguntas, entre las que no faltó un reproche a Boye por haber presentado las demandas en inglés, cuando en ellas se basa en resoluciones españolas, y unos anexos de miles de páginas mucho más extensos que la demanda en sí.

Sin inmunidad en España

Por su parte la representación de España, ejercida por la abogada del Estado jefa ante la Unión Europea, Andrea Gavela, refrendó el sistema garantista español por el que se dejó en suspenso el procedimiento de Puigdemont y del resto de huidos tras su procesamiento, hasta que estén a disposición de la justicia española y puedan hacer por sí mismos las alegaciones que consideren oportunas.

Contrastó la solicitud de suplicatorio de Llarena con la actitud de los demandantes, que consistió en "huir de la acción de la justicia de un Estado miembro", para reafirmarse en que la inmunidad en España depende del derecho nacional, lo que supone que Puigdemont pueda ser detenido en España. Por eso el juez solo solicitó que se levantara en la protección que tiene en el resto de Europa.