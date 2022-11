ERC vuelve a topar con la mayoría del Parlament catalán en el intento de convalidar decretos del Govern

El Govern sigue acusando su minoría en el Parlament. Sin alianzas consolidadas y con una negociación de presupuestos aún por empezar, la oposición se encarga en cada sesión de evidenciar la soledad del 'president' Pere Aragonès. En esta ocasión, ERC ha visto frustradas sus expectativas de cara al próximo pleno, que se celebrará la semana que viene, en el que pretendía llevar dos decretos clave del Executiu que requieren de convalidación para que no decaigan: la ampliación de 376 millones de euros para Salut y el plan para reducir la temporalidad de los funcionarios, una propuesta que ya tuvo que retirar y volver a presentar ante la falta de apoyos.

La junta de portavoces ha sido, una vez más, el ring en el que los grupos -clave es el posicionamiento coincidente de PSC y de Junts- han buscado dejar a ERC fuera de combate. No ha habido mayoría para que los dos decretos, como pedían los republicanos, fueran incorporados a la orden del día. En el caso del aumento de presupuesto para Salut, el plazo para poderlo convalidar vence el 13 de diciembre, una fecha que los socialistas tienen muy presente porque vendrá precedida de la discusión presupuestaria.

"Con ERC no tenemos ningún acuerdo, y si no hay acuerdo votamos lo que creemos oportuno", ha espetado la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero. La intención de los socialistas es, de hecho, no poner ninguna facilidad a las necesidades del Govern mientras no arranque una negociación "seria" por los presupuestos más allá del primer contacto "sin ningún documento" que mantuvieron la semana pasada con la 'consellera' de Economía, Natàlia Mas, y la de Presidència, Laura Vilagrà.

Romero ha recalcado que sin un acuerdo cerrado antes de que el presupuesto sea registrado en el Parlament, los socialistas no apoyarán las cuentas, de la misma manera que no jugarán a un "intercambio de cromos" entre los de la Generalitat y los del Estado, que serán previsiblemente aprobados a finales de la semana que viene. Entre bambalinas, los socialistas reconocen que creían que tras el anuncio de derogación de la sedición empezaría un deshielo en la Cámara catalana que, por ahora, no llega. ERC sitúa ahora como clave el compromiso de los socialistas con la reforma del delito de malversación.

Mientras tanto, el Govern ha emplazado al partido de Salvador Illa a enviarle sus propuestas antes de exponerles el proyecto, pero la respuesta del PSC es que no caerán en lo que entienden como una trampa para "incluir cuatro cosas" y abaratar la negociación. Si los socialistas se han reunido una vez para hablar de números con el Govern, los 'comuns' confirman que en su caso han sido dos, pero que en ellas no se les ha mostrado "ni cifras" ni calendario ni hay por ahora cita fijada para seguir hablando. "Hemos hablado de grandes líneas pero no aterrizado los contenidos", ha precisado la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha emplazado al 'president' a digerir que con Junts no hay nada que hacer y que las cuentas, si prosperan, tendrá que ser con una "nueva mayoría". También Junts asegura no haber visto ningún número a pesar de estar en la aritmética prioritaria del Govern juntamente con los 'comuns'.

Este martes, En Comú Podem ha reprochado una vez más a Aragonès que gobierne "como si tuviera mayoría absoluta" y, mientras no se profundiza en ninguna negociación, lo ha acusado de estar "maltratando" la sanidad pública ya sea "por voluntad o por omisión". Ella misma ha explicado haber pedido hora a su CAP de referencia y que este le ha respondido que no será posible hasta dentro de 30 días. "Los presupuestos son urgentes. Los médicos están al límite y el Govern hace como si oyera llover", ha lamentado Albiach hurgando en que en Catalunya faltan entre 800 y 1.000 médicos de atención primaria y que el 25% del presupuesto de la 'conselleria' debe destinarse a estos centros.