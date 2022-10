El inspector jefe de la Policía Nacional Ricardo Ferris, que fue destituido por el ministro del Interior como responsable de la comisaría Centro de València tras afirmar en un acto público convocado por Vox que la "práctica totalidad de detenidos" son extranjeros y que "los inmigrantes que llegan en patera son todos delincuentes", ha pedido su pase a segunda actividad.

Ferris, en una carta de despedida a sus compañeros del sindicato policial Jupol a la que ha tenido acceso EFE, asegura sentirse "sereno" ante su decisión, al tiempo que afirma que no es una "víctima" ni tiene "vocación de mártir" y que va a "hacerle frente al ministro y a todo su entorno decadente, respondiendo a todos y cada uno de sus ataques y difamaciones con toda la contundencia que merece".

Fuentes del sindicato Jupol han manifestado que Ferris pasará a desempeñar tareas en segunda línea, como si fuera una especie de "reserva", una opción a la que pueden acogerse los policías antes de la edad de jubilación si han cumplido un periodo de actividad determinado.

En el comunicado Ferris tiene también unas palabras para el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska. "Así que voy a hacerle frente al ministro y a todo su entorno decadente, respondiendo a todos y cada uno de sus ataques y difamaciones con toda la contundencia que merece, eso sí, a partir de ahora desde otras trincheras diferentes".

Varios sindicatos policiales como Jupol o Una Policia para el Siglo XXI convocaron una protesta recientemente frente a la Jefatura de Policía de València para denunciar el cese de Ferris. La protesta, finalmente, fue desautorizada por Delegación del Gobierno porque no se presentó con los diez días de plazo obligatorios, asimismo tampoco se consideraba una concentración de carácter urgente.

El sindicato Jupol anunció que acudirá a los tribunales para denunciar el cese de Ferris, que fue destituido tras conocerse unas declaraciones que hizo en un acto público convocado por Vox en las que afirmaba que "la práctica totalidad de detenidos" son extranjeros.

Este mando policial aseguró en el acto que: "Hace unos cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales", al tiempo que bromeó al señalar que cuando detienen a algún español "en vez de llevarlo al juzgado" deberían trasladarle "al centro de especies protegidas de El Saler". Incluso afirmó que "los inmigrantes que llegan en patera son todos delincuentes".

La delincuencia de extranjeros ha caído más que la de nacionales

Pero los datos oficiales lo desmienten. Según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, dos de cada tres detenidos e investigados son nacionales, y el 32 % lo son de origen extranjero, según datos del año 2021.

Es más, el número de detenidos en total ha caído en diez años un 25 % entre la comunidad extranjera y un 20 % entre la población nacional. Es decir, en porcentaje, los extranjeros delinquen menos que en 2011 y la criminalidad en general ha descendido en la C.Valenciana.

Ferris hacía mofa de los datos del Ministerio del Interior “cuando oigo que el porcentaje es del 30, 40 por ciento, para mí es algo totalmente absurdo que no tiene que ver con la realidad porque, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos por policía y guardia civil son extranjeros”. De hecho, enfoca su discurso en los argelinos: “Nos están llegando a España delincuentes y expresidiarios y no nos explicamos cómo”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tachó de "xenófobas" estas opiniones y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, las tildó de "despreciables, reprobables y falsas".

Ferris hizo estas declaraciones el pasado día 14 en el Ateneo Mercantil de València en el marco de un acto sobre Inmigración y Ciudadanía organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes.