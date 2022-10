La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestra que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no está preparado para gobernar". A renglón seguido, ha achacado la suspensión de las negociaciones a que teme una "rebelión" en Génova como le ocurrió al anterior jefe de la oposición, Pablo Casado, en su conflicto con la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado Yolanda Díaz en una entrevista en Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, sobre la suspensión de las negociaciones para renovar el CGPJ entre el Gobierno y el PP por la reforma del delito de sedición.

"Feijóo sigue siendo contumaz en incumplir nada más y nada menos que la Constitución. Una persona que no cumple y no respeta las constituciones, no está preparada para gobernar", ha sostenido la líder de la parte de Unidas Podemos del Gobierno de coalición.

En este contexto, Yolanda Díaz ha criticado que el PP "sea quién esté quebrando uno de los poderes estructurales del Estado": "Llevan cuatro años siendo rebeldes frente a la renovación de los órganos judiciales, pese a llegar un nuevo líder".

Y es que, Yolanda Díaz ha atribuido la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP a que Alberto Núñez Feijóo tiene, bajo su punto de vista, muy presente las protestas que organizaron militantes del PP frente a la sede del PP para pedir a Casado su marcha cuando tenía el conflicto con Isabel Díaz Ayuso.

"Feijóo lleva poco tiempo de líder de PP, pero creo que tiene grabada aquella foto de los afiliados del PP en Génova rebelándose frente a Casado", ha proclamado Yolanda Díaz, que ha apostillado que "esa foto pesa demasiado a Feijóo".

Por último, ha insistido en que "los intereses del país están por encima de los intereses partidistas", afeando al PP que, a su juicio, sea la única formación que esté pensando en las próximas elecciones.

"Las medidas del Gobierno son eficaces"

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha calificado este viernes los datos de PIB del tercer trimestre y la moderación de la inflación a una tasa del 7,3%.

"Son datos que reflejan que las medidas que está tomando este Gobierno son eficaces, frente a tanto ruido por parte del PP y de Alberto Núñez Feijóo, que no contribuyen para con su país", ha subrayado Díaz en declaraciones al Canal Extremadura recogidas por Europa Press.

Díaz ha insistido en que, a la luz de la moderación de la inflación, las medidas y políticas que está promoviendo el Ejecutivo están demostrando ser "extraordinariamente positivas" para España.

"El dato del IPC es un dato positivo que indica que el Gobierno trabaja para solventar los problemas de la gente", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Por otro lado, en relación a las medidas que barajan las entidades financieras para aliviar el mayor coste de las hipotecas derivado de la subida de los tipos de interés, Díaz ha dejado claro que lo que está planteando la banca de manera voluntaria es "absolutamente insuficiente" y se ha mostrado partidaria de congelar las cuotas hipotecarias durante un año como ha propuesto CaixaBank.

"La propuesta de CaixaBank es lo razonable y lo sensato. Yo soy partidaria de congelar las hipotecas mientras estemos en esta coyuntura", ha defendido Díaz, que ha advertido además de que, si se opta por renegociar las condiciones de un préstamo, el que siempre pierde es el ciudadano, no el banco.

La vicepresidenta ha avisado a las entidades financieras de "que esto no va de arrimar el hombro, sino de justicia social" y ha insistido en que, como consecuencia de la subida de los tipos, la banca "se está enriqueciendo más que nunca" mientras las familias se "empobrecen".