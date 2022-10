El comisionista Luis Medina remitió a la Fiscalía Anticorrupción un cuadro adulterado que ocultaba una parte de las comisiones que había cobrado junto a su socio Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid por la venta de mascarillas, guantes y otros productos sanitarios, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Esta adulteración de la documentación remitida se constata gracias a que el propio Luceño ha presentado un escrito este martes 18 de octubre un escrito ante el juez Adolfo Carretero, que instruye el caso Mascarillas, en el que aporta el cuadro completo, sin los cortes del primero, remitido al Ministerio Público. Y este documento difiere el enviado a la Fiscalía, cuyo contenido fue adelantado por El Periódico de España. El comisionista achaca el envío parcial del contenido del cuadro con las comisiones al fiscal Luis Rodríguez Sol "a un error de impresión".

"El correo electrónico recibido el día 20 de abril de 2020 (que fue enviado al señor fiscal anticorrupción en fecha 10 de mayo del año 2021), en el que consta un cuadro de comisiones, se ha aportado de forma incompleta, circunstancia esta que subsanamos mediante el presente escrito adjuntando copia del citado correo electrónico con el cuadro de comisiones reflejado de forma íntegra", especifica el escrito dirigido al magistrado.

También Lin Shin

En concreto, el cuadro enviado inicialmente no incluía los datos de un supuesto beneficio de 3.037.500 de dólares por la venta de test, que se iban a repartir a partes iguales el propio Medina (915.000), Alberto Luceño (915.000) y un ciudadano chino llamado Lin Shin (915.000), cuya implicación adelantó El Periódico de España. La empresa Leno, cuyo supuesto representante en la operación era el malayo San Chin Choon, percibiría 292.500 dólares, siempre según el cuadro de comisiones enviado ahora al juez por el comisionista. Sumados a los cuatro millones de las mascarillas, que sí venían en el cuadro inicial, el beneficio de Medina y Luceño por las ventas al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida sería de 7 millones de dólares.

Esta redacción adelantó que el correo electrónico que contenía el cuadro de las comisiones, que fue enviado por Luceño el 20 de abril de 2020 a su socio Medina, desmentía la declaración que el primero había hecho ante el fiscal Rodríguez Sol, al que negó de forma categórica que hubiera pactado el reparto de una comisión de un millón de euros en la venta de mascarillas para cada uno de los tres intermediarios.

En el caso concreto de las máscaras la comisión se repartiría, según el documento adjunto al 'email' de Luceño, de forma igualitaria: un millón para él ("Alberto"); un millón para Medina ("Luis") y otro para "Lin Shin". El resto de los beneficios, procedentes de los pagos realizados por el Ayuntamiento de Martínez-Almeida se consignarían a una donación (500.000 dólares) y con destino a la empresa Leno (700.000).

Cuatro líneas de texto

En el cuadro cercenado enviado a la Fiscalía tampoco aparecía otra supuesta mordida, esta de cuatro millones de dólares, por el cobro de las comisiones por los guantes. Sin embargo, el documento inicial sí incluía un texto completo en el que Luceño explicaba a Medina, de forma literal, el motivo de la devolución de cuatro millones al Ayuntamiento de Madrid.

"Como ves ya cobramos el IMPFA de las máscaras, y habían realizado la transferencia de los guantes, pero por el problema hubo que retroceder esa comisión y nos hemos quedado sin nada en ese producto por el miedo. Hoy han realizado la transferencia del IMPFA de los Test que es la que te he adjuntado", se podía leer en el primer documento en cuatro líneas, que no sufrieron el error de impresión que según Medina sí afectó al cuadro superior. Sin embargo, el documento remitido ahora al juzgado, que está completo, incluye el mismo texto, aunque en dos líneas. Y de forma contraria a lo manifestado por Luceño en el correo, la Fiscalía Anticorrupción considera que Medina no llegó a cobrar los 915.000 euros de los test de la covid.

Exigencia del juez

La decisión de Medina de enviar el documento completo se debe a que el magistrado Adolfo Carretero le requirió el 11 de octubre que aportara "el cuadro de comisiones [...] en la integridad de su composición original".

El fiscal ya apuntaba en su querella Luceño podía haber escondida una parte de la mordida a Medina: "Las transferencias corresponden al cobro de una comisión idéntica a la del otro querellado (1 dólar por mascarilla) y de otra comisión adicional (ocultada a Luis Medina) de dos dólares por mascarilla; es decir 3.000.000 de dólares".