Encuesta elecciones Cataluña: El PSC afianza su ventaja y ERC se impone a Junts tras la ruptura del Govern

Después de la colisión interna y el viraje a babor del Govern de Pere Aragonès, toca hacer balance de daños. El diagnóstico de urgencia nos lo ofrece el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), que, en la primera encuesta efectuada tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán, concluye que la ruptura de la coalición ha ayudado al PSC a ampliar la ventaja que mantenía sobre una ERC que, en su duelo particular con JxCat, resiste el envite de su ya exsocio y lidera el independentismo. De celebrarse ahora elecciones autonómicas, los soberanistas mantendrían su mayoría en el Parlament (sin ampliarla ni en escaños ni en votos), pero se reforzaría, sobre todo, la suma de las izquierdas. De hecho, PSC y ERC podrían gobernar sin depender de los 'comuns'. Y otro dato llamativo: por primera vez en una encuesta autonómica, Ciutadans desaparecía de la Cámara que le vio nacer hace 16 años.

El sondeo, elaborado a partir de 803 entrevistas los días 13 y 14 de octubre, sitúa a Salvador Illa en cabeza con el 24,8% de los votos y 37-38 escaños (ahora tiene 33), 4,7 puntos y cinco escaños más que Aragonès. ERC se quedaría en el 20,1% de los sufragios y 32-33 diputados (hoy tiene 33), lo que significa que, en año y medio de legislatura, los republicanos han perdido un punto y los socialistas han subido dos puntos. Si en las urnas la ventaja del PSC sobre Esquerra fue de 1,7 puntos, esa brecha ha crecido tres puntos desde los últimos comicios, en febrero de 2021, en los que ambos partidos empataron a escaños.

El crecimiento socialista tiene tres explicaciones principales. La primera es que Illa consigna la fidelidad de voto más alta de toda la encuesta, por encima del 76% (la de ERC es del 56%). Además, el trasvase de voto más importante que refleja la encuesta es que el PSC se quedaría con el 17% de votantes de En Comú Podem, socio presupuestario de Aragonès y marca catalana del socio de gobierno de Pedro Sánchez. Y en paralelo, las huestes socialistas son el partido que atrae a un mayor número de indecisos y abstencionistas, pues apenas el 9% del electorado socialista asegura estar hoy indeciso.

Así pues, Illa ganaría de nuevo las elecciones, pero sus opciones de llegar al Govern dependerían otra vez de que Aragonès aceptase una alianza con el PSC antes que reeditar el pacto con Junts y la CUP que le hizo 'president' el año pasado y que acaba de saltar por los aires. Para resolver tal disyuntiva, el dato clave para ERC es la distancia que le saque a los posconvergentes, que en los últimos comicios fue de apenas 1,2 puntos y un diputado. Tras el cisma entre ambos, el colchón de los republicanos sería de 1,5 puntos y tres diputados, dado que Junts lograría el 18,6% de los votos y 29-30 escaños (ahora tiene 32).

Aunque el partido de Jordi Turull y Laura Borràs sería la formación independentista que más retrocedería, si comparamos todos los resultados con la última encuesta sobre elecciones catalanas publicada, la que difundió en julio el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat (elaborada también por el GESOP), Junts ha mejorado sensiblemente sus expectativas mientras que el PSC y ERC se mueven en horquillas similares a antes del cambio de Govern. La CUP, con el 7,5% de las papeletas, pasaría de 9 a 10-11 diputados, lo que haría que la suma del independentismo oscilase entre 71 y 74 escaños, en ningún caso por encima de los 74 actuales. En votos, ERC, Junts y CUP perderían casi dos puntos respecto a las últimas elecciones, bajando del 48% actual al 46,2% de sufragios.

La encuesta refleja que apenas hay trasvases de voto significativos entre las tres marcas secesionistas y que, en cambio, sí existe un gran número de indecisos en todas ellas. Uno de cada cuatro votantes de ERC en 2021 y otros tantos de Junts no saben hoy qué papeleta elegirían, lo que deja la fidelidad de voto a ambas formaciones alrededor del 60%, aunque algo más alta en JxCat que en Esquerra. El porcentaje general de indecisos que muestra el sondeo es del 31,6%.

Los 'comuns' podrían repetir por tercera vez los 8 escaños o perder uno, pero el avance del PSC haría que los votos morados fueran algo menos decisivos que en la actualidad. Socialistas y ERC, que sumarían entre 69 y 71 diputados, podrían gobernar sin su apoyo si los republicanos quisieran. El pulso entre Illa y Aragonès que sí se resuelve a favor del 'president' es la valoración de líderes. El jefe del Govern es el único político que aprueba, pero con un 5 raspado, seguido del líder del PSC, que, con un 4,8, empata con la 'cupaire' Dolors Sabater. Jéssica Albiach se queda con un 4,6 y Laura Borràs, con un 4,2. En cuanto a preferencias como 'president', el 21,7% de los catalanes optaría por Aragonès y el 19,1%, por Illa, que es el político con mas apoyos entre su propio electorado.

A Aragonès le aprueban los votantes de ERC, PSC y En Comú Podem, pero le suspenden los de Junts y la CUP. A Illa le aprueban los votantes del PSC, los 'comuns' y el PP, pero le suspenden los de ERC. El electorado de JxCat solo aprueba a Borràs, mientras que el de Esquerra aprueba a su 'president' y a Sabater, y suspende a Borràs. Aragonès y Borràs obtienen notas muy parecidas entre los votantes independentistas. Entre los no independentistas solo aprueba Illa. El 'president' consigue mejor puntuación entre los no independentistas que el líder socialista entre los independentistas y, de hecho, el 16% de los encuestados no independentistas prefiere a Aragonès que a Illa al frente del Ejecutivo catalán.

Y por más eclipsada que quede, la batalla entre Vox, Ciutadans y el PP arroja otro de los datos más curiosos del sondeo. Por primera vez, la demoscopia pronostica que Cs quedaría fuera del Parlament, la primera Cámara en la que obtuvo representación, en 2006. Los 6 escaños actuales del partido naranja nutrirían al PP, que experimentaría el mayor crecimiento entre todas las formaciones, saltando de 3 a 9-10 diputados, y desplazando a Vox, que bajaría de 11 a 8-9 escaños. Los ultras amortiguarían la caída al absorber al 17% de los votantes de Ciutadans, pero su fidelidad de voto no llega al 50%.