El Gobierno da casi por seguro que habrá acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional aunque no ofrece detalles sobre cómo se resolverá el asunto que más les distancia: el cambio en la ley para avanzar en la despolitización de la justicia.

Mientras prosiguen las negociaciones entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, destacó "después de cuatro años estamos avanzando" para lograr un acuerdo. "Lo estamos forjando", subrayó.

Por esta razón esquivó poner el acento en las diferencias que son, precisamente, si es necesario o no una modificación legal para dar más poder de decisión a los jueces en la elección del órgano que gestiona el Poder Judicial. Algo que el PP pide y Bruselas recomienda y que el Gobierno no ve conveniente porque la designación, apuntan, corresponde al Congreso, y porque ese cambio no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes.

No obstante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sugirió este martes que Pedro Sánchez se ha comprometido a abordar este cambio legislativo pero no ahora sino que se pospondría unos meses. La portavoz evitó referirse a esta cuestión y señaló que "se trabaja por el acuerdo" y no hay que "poner el foco en la diferencia". En todo caso, recordó que el Ejecutivo es contrario a variar la ley pero sin extenderse demasiado. Su mensaje fue que se debe "acabar lo antes posible con esta anomalía", en referencia a que los populares llevan casi cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ con todo tipo de condiciones.

El impulso a las negociaciones se produjo este domingo, a última hora de la tarde, cuando el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, hizo público su intención de formalizar su dimisión al día siguiente ante la falta de avances en los conversaciones entre el Gobierno y el PP. Ese anuncio llevó a Pedro Sánchez a ponerse en contacto con Feijóo ese mismo lunes.

El propio encuentro ya era una señal de que algo empezaba a moverse en un asunto que lleva casi cuatro años bloqueado. Uno y otro están totalmente concernidos en el portazo de Lesmes y en los reiterados llamamientos de Bruselas. En la reciente visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, dejó claro que se debía renovar el Consejo e "inmediatamente" cambiar la ley. Por lo que la reunión no podía ser en balde.

Y eso es exactamente lo que sucedió. Tras tres horas de encuentro, en las que a la mitad se incorporaron Bolaños y Pons, las comparecencias de ambos abonaron que se conjuraban para dar una nueva oportunidad a la negociación y hacerlo además de manera urgente. Desde ambas partes se asegura a que el pacto se puede cerrar en cualquier momento.