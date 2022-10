Mientras el proyecto de nueva ley espera el momento improbable de la tramitación, el Gobierno se ha buscado un lío sobre las políticas de vivienda. En una proposición para modificar la ley de enjuiciamiento criminal, el PSOE ha registrado dos enmiendas por separado destinadas a agilizar los plazos de desalojo en caso de "okupación" ilegal de un inmueble. Lo ha hecho en contra del criterio de su socio de Gobierno y en contra del parecer de los aliados situados más a la izquierda, como ERC y EH Bildu. Se ha enrarecido el ambiente.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes, en conferencia de prensa, que los socialistas deberían retirar sendas enmiendas y dejar de "comprar el discurso de la derecha". En línea con lo que manifestó el diputado Rafael Mayoral, la voz del grupo en materia de vivienda, "la urgencia en España tiene que ver con las familias que no pueden pagar la hipoteca y no pueden pagar el alquiler" a no ser que el Gobierno haga algo por evitarlo. Lo que ha hecho el PSOE, a su juicio, es "amplificar" los argumentos de la derecha, y por tanto, dar pie a sus intentos por distorsionar el debate.

Horas después, en la misma sala de prensa, preguntado por la reiteración de Unidas Podemos en la petición, el portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha insistido en que "las enmiendas son lo suficientemente razonables" como para mantenerlas y aspirar a que se integren en el texto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que salga del trámite, si es que éste se completa. La previsión del partido mayoritario en el Congreso apunta a eso, a que se complete, porque, como explicó el propio López hace una semana cuando anunció las enmiendas, es más probable ahora mismo que las propuestas cristalicen a través de la norma enmendada que por medio de la nueva normativa sobre vivienda, que está estancada.

Ahora bien, la negativa de los "morados", junto a las previsibles de ERC, EH Bildu y otras formaciones de izquierdas con menos representación en el Congreso, deja la viabilidad de las medidas socialistas en manos del PP. El grupo que dirige Cuca Gamarra, hace meses, movilizó una proposición no de ley entre cuyos puntos figuraba precisamente esa agilización de los desalojos. El PDeCAT es una formación que ya ha avanzado que votará a favor.

Desalojos en 48 horas

¿Y qué propone el PSOE exactamente? Tal y como informó Europa Press en un teletipo fechado el 28 de septiembre, el grupo socialista registró una enmienda con la que pide cambiar el artículo 544 sexies de la ley de enjuiciamiento criminal para que ante casos de "allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles" el juez o jueza pueda "acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial".

Ahora bien, el PSOE contempla que si entre los ocupantes hubiera menores o personas en riesgo de exclusión social o en especial vulnerabilidad ese mismo juez, o el tribunal, se ponga en contacto "inmediatamente" con la entidad pública que a escala municipal o autonómica gestione los servicios sociales y con la Fiscalía. Los socialistas recuerdan, como justificación, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitó evitar demoras en el desalojo por la vulneración que ello suponía del derecho de propiedad.