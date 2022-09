Junts pide ahora la restitución de Jordi Puigneró y complica la negociación con ERC

Casi 24 horas después de que Junts anunciara, sin previo aviso, que haría llegar al president Pere Aragonès una propuesta concreta para sentarse a negociar, los republicanos recibieron el mensaje. Y entre las exigencias se halla la única que ERC a priori, descartaba toda posibilidad de ser atendida, la restitución del cesado vicepresidente, Jordi Puigneró.

Las bases están ya sentadas para iniciar lo que puede ser el último baile, la última negociación entre ambas fuerzas,. de una u otra ligadas desde 2012. Según los plazos que, de nuevo, ha vuelto a fijar Junts, el tiempo se agota el lunes a mediodía.

La paciencia de los republicanos se fue agotando conforme veían que el reloj avanzaba, molestos porque, otra vez se estaba en la dinámica de un ultimátum. Algunos republicanos atribuían que esa dilación era fruto del caos interno que vive Junts y, otros, que era una estrategia para reducir el tiempo de negociación, fijado, por los convergentes el jueves, en 72 horas. Justo hasta el inicio de la ejecutiva de JxCat del lunes en que se debe dar forma a la pregunta que la militancia debe responder entre el jueves y el viernes que viene. Tomando en cuenta que en la tarde del sábado la agenda de Jordi Turull, que debe sentarse a negociar con Pere Aragonès, se halla ocupada por la manifestación de conmemoración del quinto aniversario del 1-O, los republicanos ven como la ventana temporal se estrecha por deseo de sus socios.

Esquerra asiste a los vaivenes de Junts y recuerda que lo que presenta ahora, las concreciones a los tres puntos de su ultimátum del 29 de agosto es, exactamente, lo que requirió el president a los consellers posconvergentes en el Consell Executiu del 30 de agosto. "Hace justo un mes", apunta un republicano, expresando así el tiempo perdido en estos 31 días.

Las concreciones son básicas porque mientras las reivindicaciones de Junts se muevan en los conceptos genéricos, los republicanos se las sacan de encima con gran facilidad. Este viernes fue el mismo presidente de ERC, Oriol Junqueras el que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, señaló que su partido "cumple con creces con las tres condiciones" que exigen sus socios.

Junqueras combinó sus fervientes votos porque Junts se mantenga en el Govern con algún mensaje a navegantes, en concreto que ERC estaba "preparada" para gobernar en solitario. Es decir, que la ruptura posconvergente, de producirse, no causa congoja en las filas republicanas. El presidente de ERC, además, volvió a recordar ese pacto que Junts mantiene en la Diputación de Barcelona con el PSC y que, sarcástico, dijo "no entender" como no lo habían roto ya y si se planteaban romper con ERC.

No fue el único mensaje de cohabitación 'sociovergente' que emitió ERC, que se encargó de difundir el voto común de ambas fuerzas, en una propuesta de resolución en el Parlament, en el contexto del debate de política general, contra la gestión de la FP. "Ya votan como si fueran oposición", apuntó una fuente de ERC.

El pulso

Precisamente, en el Parlament, el president inauguró la segunda sesión del debate de política general lanzando advirtiendo a Junts de que piensa mantener las instituciones al margen de los rifirrafes de los partidos y recordando que la decisión sobre la continuidad o no del actual Govern está en manos de quien va a decidir si sigue o no, es decir, de Junts, no de él. “Espero que se pueda mantener”, señaló tras lamentarse de que el debate parlamentario se haya centrado más en la amenaza sobre la cuestión de confianza que en la crisis o la vía canadiense.

"Necesitamos instituciones que estén al servicio de la ciudadanía y ciertos debates, dudas y ruido no contribuyen a proyectar que esto esté siendo así", espetó. "Hay decisiones que no dependen de mí, todo el mundo debe tomar las decisiones con máxima celeridad. Mi apuesta y prioridad es que el Govern actual pueda continuar", insistió, pidiendo un Executiu "compactado" y centrado en dar respuesta a la crisis socioeconómica.

El responsable del grupo de Junts en el Parlament, Albert Batet, contestó a la intervención del 'president' emplazando a Aragonès a cumplir con las “concreciones, garantías y plazos" sobre las tres condiciones posconvergentes: unidad en Madrid, mesa de diálogo acotada a la amnistía y la autodeterminación, y dirección estratégica del procés. “President, todavía estamos a tiempo de arreglarlo, por nuestra parte tenemos toda la voluntad, por nosotros no quedará”, dijo. Tiene hasta el lunes para convencerle de ello.