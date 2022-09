"La gente está asustada, preocupada, con mucha incertidumbre. Es cuestión de que todos hagamos un pequeño esfuerzo". Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura ha asistido este lunes al encuentro 'Extremadura, tierra de oportunidades', que organiza El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, en el que ha abordado los grandes desafíos de la región. Junto a un nutrido grupo de personalidades de la política y la economía, Fernández Vara ha desgranado las claves sobre la financiación autonómica y la guerra de impuestos. “Debería haber un mínimo estatal del impuesto del patrimonio”.

El presidente extremeño, que ha estado arropado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. “SI tu aprovechas una decisión que es suya y por tanto legitima, pero eso lo aprovechas para meter el dedo en el ojo a otra comunidad autónoma es un error”, ha expresado Fernández Vara, ante la decisión del presidente de Andalucía de eliminar el impuesto del patrimonio para “cazar” empresas.

“Creo que no es posible un pacto de financiación autonómica en España”, ha expresado el presidente extremeño. Ante la medida propuesta Puig de penalizar a las comunidades que bajen impuestos, Guillermo Fernández Vara cree que no es una buena idea: “España no aguanta si cada uno estamos tirando de la manta continuamente” y desdice así la idea propuesta por el presidente de la Comunidad Valenciana.

Durante el encuentro, conducido por Gemma Robles, directora de esta cabecera, diferentes voces del grupo de Prensa Ibérica han preguntado al líder extremeño sobre líneas clave del presente y futuro de la comunidad autónoma. “Las infraestructuras son condición necesaria, pero no suficiente para luchar contra la despoblación”, ha destacado Fernández Vara ante el problema del decrecimiento de la población.