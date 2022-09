El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado este viernes haber sido agredido por un individuo cuando se encontraba en el aeropuerto de Viena y se disponía a regresar a Bélgica, tras haber pronunciado este jueves una conferencia sobre el proceso independentista catalán.

Puigdemont, que es eurodiputado de JxCat y que se encuentra huido en Bélgica, viajó el martes a Viena, donde ayer jueves pronunció una conferencia con el título "The Contestation of Statehood and Sovereignty in Europe: The Case of Catalonia", en la Central European University de Viena.

Suposo que això molesta determinats personatges. Als qui no volien que la universitat m'acollís, per exemple. I a l'individu que a l'aeroport m'ha colpejat l'espatlla cridant "¡a la cárcel!" i se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de septiembre de 2022

Desde su cuenta en Twitter, ha explicado que su viaje a Austria ha sido "provechoso" y ha tenido "muy buena acogida": "Supongo que esto molesta a determinados personajes. A los que no querían que la universidad me acogiese, por ejemplo. Y al individuo que en el aeropuerto me ha golpeado la espalda gritando '¡A la cárcel!' y se ha ido corriendo sin tener la valentía de dar la cara", ha agregado.

Ni el rei ni el govern espanyol han revocat el "¡a por ellos!" que van ordenar fa cinc anys. D'aquí neix la impunitat que exhibeixen. Les desenes de denúncies que he posat per amenaces de mort mai no prosperen, perquè ja se sap que la justícia espanyola tracta tothom igual. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de septiembre de 2022

"Ni el rey ni el Gobierno español han revocado el '¡A por ellos!' que ordenaron hace cinco años. De aquí nace la impunidad que exhiben. Las decenas de denuncias que he puesto por amenazas de muerte nunca prosperan, porque ya se sabe que la justicia española trata a todo el mundo igual", ha afirmado.