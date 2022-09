La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo se ha vuelto a desmarcar de su grupo parlamentario esta vez votando a favor de la iniciativa de Vox para aplicar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña. Mientras que el resto del Grupo Popular ha votado en contra, la que fuera cabeza de lista del partido por Barcelona en las últimas generales ha apoyado la propuesta, que también ha recibido el respaldo de Ciudadanos.

La iniciativa de Vox, que han tumbado los partidos del Gobierno y las formaciones nacionalistas e independentistas, demandaba la activación del citado precepto constitucional ante la negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los escolares catalanes tienen derecho a recibir un 25% de las clases en castellano.

El texto se ha sometido a votación por puntos y, en las cuatro votaciones en las que se ha dividido, Álvarez de Toledo ha desoído la consigna de su partido. Mientras que el PP ha rechazado el apartado relativo al 155 y se ha abstenido en los otros cuatro, su exportavoz ha apoyado todos, junto con Vox y Cs.

La Cámara ya rechazó el pasado mes de diciembre este texto de Vox, cuando lo presentó en forma de moción, pero el tercer grupo de la Cámara decidió volver a someterlo a votación tras las manifestación celebrada el pasado domingo en Barcelona en favor de la enseñanza en castellano.

Además de la activación del 155, Vox reclamaba cambios legislativos para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España, a fin de satisfacer "el deber de los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo".

También planteaba instaurar un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado.

De la misma forma, la tercera fuerza del Congreso pedía revertir la "instrumentalización" que, desde su punto de vista, hacen distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas "como elemento de división y confrontación entre territorios y entre españoles y "el especial respeto y protección" del patrimonio cultural que supone la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España dentro del marco constitucional.

No es la primera vez que Álvarez de Toledo rompe la disciplina de voto, pues ya lo hizo el pasado mes de diciembre al no apoyar los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional que el PP había pactado con el PSOE por considerar que no eran el perfil adecuado para el cargo. La dirección del Grupo Popular la sancionó por aquella indisciplina.