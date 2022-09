La exdiputada de Vox Macarena Olona ha señalado este martes que "no puede confirmar" si volverá a la política a la espera de reunirse en septiembre con el presidente de su partido, Santiago Abascal, a quien "admira" y a quien está "profundamente agradecida".

Así lo ha trasladado Olona en una entrevista en Cope, en la que preguntada por si quiere volver la política ha indicado que intenta ser "muy respetuosa con quien tiene que serlo" y que la primera persona con la que tiene que hablar es con Santiago Abascal.

Además, Olona ha subrayado que en caso de volver a la política activa empezaría desde donde paró su actividad, en Andalucía. A renglón seguido, la exdiputada ha apuntado que es "inviable" volver al Parlamento al haber presentado su renuncia.

En cualquier caso, la exdirigente de Vox ha hecho hincapié en que si "volviera a la política tendría que pasar de alguna forma por Andalucía para ser coherente" con lo que piensa y con su palabra, ha apostillado.

Según ha admitido, lo que sucedió en los últimos comicios andaluces fue un "fracaso de expectativas" y que, aunque intentó "dar lo mejor" de sí misma, ha asegurado que fue un error que "no se tiene que volver a repetir".

Excedencia en la Abogacía

Por el momento, su trayectoria laboral estará enfocada en la Abogacía del Estado, aunque ha confirmado que ha solicitado una excedencia laboral hasta el mes de diciembre para "caminar y escuchar", tras los recientes problemas de salud que ha sobrellevado.

Por otra parte, Olona ha asegurado que ser Abogado del Estado no es incompatible con militar en el partido porque, entre otras cosas, "la afiliación es algo privado" y eso es lo que le ha trasladado al partido, según ha dicho.

Al respecto, ha expresado que quizá Abascal "no recibió la información completa" al decir que no puede compaginar su puesto en la Abogacía con la militancia. Así, ha insistido en que la política en activo no es en ningún momento incompatible con su profesión.