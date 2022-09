El Gobierno evita entrar de nuevo en el debate que rodea al rey emérito. Ahora, reverdecido por su presencia, ya confirmada, en el funeral de Isabel II, el próximo lunes, 19 de septiembre, en la abadía de Westminster de Londres. El Ejecutivo subraya que la representación oficial de España recaerá única y exclusivamente en el actual monarca, Felipe VI, y no da detalles de cómo y quién pagará el desplazamiento del exjefe del Estado a la capital británica.

Fueron varias las preguntas que este martes los periodistas dirigieron a la portavoz del Gobierno sobre la asistencia de Juan Carlos I a las exequias fúnebres del próximo lunes. Pero no hubo más concreciones. "La delegación de nuestro país la encabeza el rey Felipe como jefe del Estado. El rey emérito atiende una invitación personal y nada tiene que decir el Gobierno de España", apuntó la portavoz, Isabel Rodríguez. ¿Juan Carlos I no representa a España?, se le insistió. "He dicho lo que he dicho, que el rey Felipe VI, como jefe del Estado, representa a nuestro país", remachó de nuevo la ministra.

Fuentes del Ejecutivo se atenían posteriormente a lo manifestado por Rodríguez. Esto es, que para el Gobierno el único pronunciamiento que cabe es recalcar que España estará representada por su actual monarca. Punto. Y no quiere anticipar ni cómo se producirá el desplazamiento del emérito desde Abu Dabi, ni cómo se abonará ese vuelo. Absolutamente nada. El Ejecutivo quiere sacar del foco a Juan Carlos I, como ha intentado hacer en otras ocasiones cuando se le preguntaba por su retorno de Emiratos Árabes Unidos, para realzar la figura del actual jefe del Estado.

Desde el Gobierno también precisaron que si la Casa del Rey entiende que ha de ir acompañada del Ejecutivo, lo "normal" y esperable es que viaje con Felipe VI y Letizia el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El presidente, Pedro Sánchez, arranca la semana próxima su agenda en Nueva York, con motivo de la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ahora, no hay ninguna modificación sobre esas previsiones.

#EnDirecto | El Gobierno no quiere hacer "ninguna consideración" sobre la presencia de Juan Carlos I en el funeral de Isabel II en Londres y subraya que España ya va a estar representada por Felipe VI pic.twitter.com/8SwquaD2GN — Europa Press (@europapress) 13 de septiembre de 2022

La logística la decide el Reino Unido

La Zarzuela informó el lunes de que la víspera había recibido una nota verbal del Foreign Office británico en la que hacía llegar a las delegaciones diplomáticas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y España —todas ellas monarquías parlamentarias europeas— las invitaciones para el funeral por la reina Isabel II y los actos paralelos programados. Las invitaciones, precisaban desde la Corona, iban dirigidas a los jefes y exjefes de Estado (caso de Juan Carlos I), a sus cónyuges y al príncipe heredero de Dinamarca.

Felipe VI y Letizia confirmaron su invitación y después los reyes eméritos confirmaron a la Casa Real su intención de acudir a las honras fúnebres. Este martes, la Zarzuela añadió que la institución se adaptará "lógicamente" a "los criterios protocolarios, a las decisiones organizativas y a las instrucciones logísticas" que adopten las autoridades británicas, como organizadoras de los actos. Es decir, que será el Reino Unido quien decida, por ejemplo, dónde ubica a todos los invitados al funeral, y quien determinará si los Reyes se sentarán en la abadía de Westminster al lado de Juan Carlos I y Sofía.