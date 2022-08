"El giro de Pedro Sánchez en el Sáhara es una decisión individual que no representa a la ciudadanía española"

Sultana Khaya perdió la visión en un ojo tras recibir una paliza de la Policía marroquí por defender la libertad del pueblo saharaui. A reactivarse la guerra del Frente Polisario fue detenida y estuvo bajo arresto domiciliario casi dos años en los que fue objeto de maltratos, agresiones y torturas. Hace unos meses la liberaron y vino a Alicante para recuperarse y recibir asistencia médica. La Habana está iniciando los trámites para proponerla como candidata al Premio Nobel de la Paz y ya cuenta con el respaldo de más de un centenar de personas y asociaciones. Aprovechando su estancia en Alicante, concretamente en el popular barrio de Carolinas, el presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso, y el secretario general de Juristas por el Sáhara, Felipe Briones, le entregaron el Diploma de los Derechos Humanos "por su apoyo a la libertad del pueblo saharaui y su lucha pacífica ante el ocupante militar en su país".

¿Qué tal se encuentra de salud y cómo va su recuperación en Alicante?

Esto no se trata de una cuestión personal sino de todo un pueblo. Soy activista defensora de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Como activista he sufrido muchas vejaciones en los territorios ocupados como también las sufren a diario mis compatriotas: mujeres, ancianos, niños...Por cuestión de salud me encuentro aquí en Alicante para curarme de los daños que me provocaron los policías marroquíes, que me inyectaron productos químicos que no sé lo que son.

Estuvo bajo arresto domiciliario durante 20 meses en su casa en la ciudad de Bojador...¿por qué la arrestaron y cómo transcurrió ese cautiverio?

Los motivos están totalmente claros: por el siempre hecho de ser saharaui y defender la libertad de nuestro pueblo.

¿Cómo es la vida para un saharaui en los territorios ocupados?

Estamos sometidos a unas condiciones muy duras bajo la ocupación marroquí. Desde 1975 una gran parte de nuestro pueblo sufre torturas, maltrato, palizas, penas de cárcel y todo es mucho peor cuando protesta o te manifiestas. en los campamentos de refugiados los saharauis viven relativamente en libertad. Pueden manifestarse y hablar de política. Sin embargo en los territorios ocupados todo eso está prohibido y la sociedad saharaui vive bajo la vigilancia constante de los servicios de inteligencia. Por eso invito a los periodistas a viajar allí para comprobar las condiciones en las que vivimos. Tenemos a presos políticos en cárceles condenados a penas de cadena perpetua y otros con penas de 20 y 15 años de cárcel. Tenemos una juventud desmoralizada, con problemas con la droga, que le es facilitada y esto es un hecho intencionado por parte de las autoridades, que les facilitan las drogas con el objetivo de que no se rebelen contra el régimen.

¿Ha empeorado esta situación con la vuelta a las armas del Frente Polisario?

Efectivamente la situación empeoró en noviembre de 2022 con la vuelta de la guerra. A partir de esa fecha la represión de las fuerzas de seguridad marroquí aumentó y mi familia y yo, así como otros activistas, fuimos encarcelados.

Con la atención mediática puesta en Ucrania parece que la del Sáhara es una guerra silenciada de la que casi nadie conoce su existencia. Pero desde noviembre de 2022 los saharauis habéis vuelto a tomar las armas...¿Cómo está siendo esta guerra?

Nuestra guerra está prácticamente censurada en los medios de comunicación a nivel de España y a nivel internacional al contrario que la de Ucrania, que es una guerra de la que todo el mundo habla. Pero aunque Marruecos niegue su existencia sí que hay una guerra en el Sáhara. Lamentablemente España y Francia con aliados de Marruecos y es por eso que no les interesa que se hable en los medios de la guerra en el Sáhara.

¿Le sorprendió el giro político del Gobierno de España respecto a su postura con el Sáhara Occidental? ¿Cómo valora este cambio de postura?

Se repite la misma historia que en el año 1975 cuando el Sáhara fue vendido por España a Marruecos. Y hoy se renueva por parte del Gobierno español esa decisión del pasado. No nos sorprende en absoluto y, en definitiva, la decisión de continuar luchando es una decisión del pueblo saharaui, y su futuro lo decide el pueblo saharaui y no otros países. Y respecto al cambio de postura lo valoro como un error porque rompe las relaciones con el Sáhara. Es una decisión individualista que no representa a la ciudadanía española.

La atención médica del presidente Brahim Gali en España supuso un terremoto político que acabó con la destitución de la ministra Laya...¿cree que puede haber algún tipo de represalia por tu acogia en España?

No me sorprendería cualquier decisión que el Gobierno tome contra mí. Y más con la defensa de Pedro Sánchez de la posición marroquí respecto al Sáhara. A pesar de que Marruecos siempre intenta desprestigiarme con desinformación, por el momento no se ha producido ningún incidente respecto a mi estancia en España.

¿Cuáles son los planes futuros de Sultana Khaya?

Mis planes los tengo claros: seguir con la defensa de los derechos de mi pueblo. Primero recuperarme y luego volver al mismo camino de la lucha.

Hace poco tiempo llegaban los pequeños saharauis al aeropuerto de Alicante a pasar el verano aquí en la vuelta del programa Vacaciones en Paz...¿Cree que estos niños y niñas podrán vivir en un Sáhara libre?

Nuestro mayor deseo es retornar a nuestra tierra. Estoy convencida de que conseguiremos que esos niños, y todos los saharauis retornará a su tierra libre e independiente.