El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión a puerta cerrada en el Congreso con asociaciones de víctimas del terrorismo, ante las que ha reiterado su compromiso a derogar la ley de Memoria Democrática, por estar pactada con EH Bildu, que no condena los asesinatos de ETA, y por considerarla revisionista.

El PP no había recogido la reunión en su agenda pública y considera el encuentro privado, pero cuando ha trascendido, Feijóo ha apuntado en una entrevista con Telecinco que acudirían "todas" las asociaciones y se ha preguntado si darán su visto bueno a la ley de Memoria Democrática pactada con EH Bildu, que no condena el asesinato a sus familiares.

Al encuentro han acudido 19 asociaciones y fundaciones, pero no todas. No estaban, por ejemplo, Covite ni la Fundación Víctimas del Terrorismo y sí han asistido la Asociación de Víctimas con Terrorismo (AVT), la Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M o la Fundación Miguel Ángel Blanco, en el 25 aniversario del secuestro y asesinato del edil de Ermua.

También se han sentado con Feijóo y con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, Dignidad y Justicia, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), asociaciones autonómicas como a Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), la canaria ACAVIT o la extremeña ASEXVITE y fundaciones como la de Alberto Jiménez-Becerril, eentre otras.

Génova ha argumentado que buscaban una reunión "no mediatizada", porque las víctimas no pasan un momento fácil ni en "lo personal ni en lo anímico", debido al 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y por la ley de memoria y han preferido no informar sobre el contenido de lo tratado.

Reclama a Bildu que pida perdón

A primera hora en televisión, Feijóo ha reclamado a EH-Bildu que condene y pida perdón por los atentados de ETA, ha calificado al grupo de "coautor" de la ley de "desmemoria" y ha afirmado que el pacto y la normativa interrumpe el "espíritu de Ermua", que a su juicio pasaba por una política antiterrorista "clara" y no dar privilegios a los presos.

Y ante las víctimas, ha renovado su compromiso de derogar la ley de Memoria Democrática si llega a la Moncloa, según indican fuentes de las asociaciones consultadas por Efe.

Las víctimas le han pedido que inste a modificar el Código Penal y la ley penitenciaria para que la obtención de la semilibertad pase por una colaboración efectiva con jueces, fiscales o policías, además de pedir que se endurezca el castigo de los homenajes a presos de ETA o reforzar los recursos de la Fiscalía para investigar los más de 370 asesinatos sin resolver de la banda terrorista-.

Tras el encuentro, la AVT ha expresado su preocupación por la ley de memoria, que a su juicio victimiza a los etarras y los pone al mismo nivel que las víctimas, mientras que Dignidad y Justicia le ha dicho a Feijóo que ante las críticas de sus adversarios responda que la banda no ha desaparecido hasta que no se resuelvan todos sus crímenes.

Al PSOE no le ha gustado el encuentro y ha acusado a Feijóo de "instrumentalizar y manipular" a las víctimas de ETA. El exlehendakari y dirigente socialista, Patxi López, le ha dicho al líder del PP que "no todo vale en política y hay líneas rojas que no se pueden cruzar para atacar al adversario".

López ve histórico el "basta ya" de muchas organizaciones al negarse a participar y ha acusado al PP de pretender enfrentar a las víctimas del terrorismo con las de la Guerra Civil y el franquismo y también de irresponsabilidad por tratar de revivir a ETA en el Congreso de los Diputados.

El PP, que hasta ahora había concentrado sus mensajes de oposición en la economía, ha multiplicado en los últimos días los mensajes relacionados con ETA, aunque fuentes de la formación niegan un giro en su estrategia y explican que este discurso está marcado por el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y la ley de Memoria, donde no van a ceder su espacio a otros partidos.