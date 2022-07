Asociaciones de jueces y de fiscales y también vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valoran de forma moderadamente positiva los contenidos de la propuesta presentada por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que según su propio título persigue "reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España". No obstante, lamentan que no haya servido para superar el bloqueo en la renovación del órgano de los jueces, que la propia Moncloa asume no se producirá en lo que queda de legislatura.

La presentación de la propuesta de los populares, anunciada por González Pons, persona de especial confianza del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, no consiguió acercar posturas con el Gobierno para la renovación, si bien coincidirá con la publicación, en los próximos días, del informe anual sobre el Estado de Derecho en los países de la Unión Europea que debe hacer público el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Este diagnóstico se espera con expectación en el Consejo y gran parte de la carrera, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que no dudan que volverá a exigir el cumplimiento de los estándares europeos en materia de independencia judicial y aludirá al sistema en el que se eligen en nuestro país a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Mientras algunos vocales califican la propuesta del PP de "razonable", otros, como José María Macías, perteneciente al sector conservador de este órgano, va más allá para calificarlo de "propuesta de mínimos imprescindible", pues deja para un futuro con un CGPJ ya renovado el tema del cambio en el sistema de elección de sus vocales. "Menos que eso es no negociar nada y hacer lo que diga el PSOE, dejando el CGPJ Justo donde está ahora: en el campo de batalla de la politización más extrema", asegura. El punto de vista de algunos fiscales lo da Salvador Viada, único miembro del Consejo Fiscal perteneciente a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que considera que dadas las circunstancias actuales, a las que suma "la presión europea", lo que propone el PP "es lamentablemente insuficiente". "Mero maquillaje" "No va a despolitizar la Justicia, y abre la puerta al mero maquillaje de la situación actual", añade. El plan de los populares se centra en los jueces, si bien en relación con la Fiscalía censura expresamente las circunstancias que concurren en la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por pasar directamente de la política a la cúpula del Ministerio Público. "No hay cambios, en la oposición el PP lamenta lo que hace el PSOE, pero el actual estado de cosas les conviene para cuando les pueda tocar a ellos", vaticina Viada. Para la portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, las propuestas lanzadas por el PP, de ser acogidas por el Gobierno, ayudarían mejorar la propia imagen del CGPJ. "Habla de la renovación inmediata y de la necesaria modificación de la Ley orgánica, que es algo que venimos reclamando desde 1985". También valora muy positivamente la APM la propuesta para que los jueces del Tribunal Supremo tengan que acreditar 25 años de servicio activo como magistrados para optar al alto tribunal, superando los 15 de ahora. "Que uno pueda ser secretario de Estado y luego ir al supremo y que te compute el tiempo como magistrado, como ocurre ahora mismo, me parece feo", apunta Del Barco. Sobre el esperado informe de la Comisión Europea, espera que vaya en el sentido de señalar que es necesario renovar el CGPJ y que se cambie el sistema de elección para que cumpla los estándares europeos, que no son otros que los que señalar que, "en los países donde existan estos órganos, sus miembros se elijan entre sus pares". La magistrada recuerda que el último informe europeo hablaba de una realidad tecnológica que no es la que existe realmente en los juzgados, y aventura que también se referirá a la "necesidad de imagen de imparcialidad que es necesaria en la Fiscalía", en orden a regular las denominadas 'puertas giratorias'. "Y espero que, como siempre, la Comisión Europea diga que no obstante todo lo demás, los jueces españoles son independientes". Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) , Jorge Fernandez Vaquero ve positivo que en la propuesta del PP se incluyan varios de los argumentos aue se trasladaron desde esta asociación en las reuniones mantenidas con Pons y la portavoz parlamentaria del PP Cuca Gamarra, como que se ponga el acento en el Parlamento, y no en los partidos, a la hora de abordar la designación de los nuevos vocales para el CGPJ. "Especialmente nos parece importante que se ponga el acento en la necesidad de tener un enfoque que va más allá de la mera renovación -señala a este periódico-. Esa idea de que lo urgente es renovar y ya está, que es la que están lanzando un poco desde el ámbito del Gobierno, conforme a los parámetros que siempre se ha ido haciendo tradicionalmente, pues va a servir para cambiar los nombres, pero no para recuperar la credibilidad de la institución y regenerar el sistema". Otros puntos los califica Fernández Vaquero de interesantes, como es la regulación respecto a las 'puertas giratorias', si bien la encuentra "poco ambiciosa". Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín subraya que lo más importante sería el compromiso de inmediata renovación del Consejo, con la ley actual de mayoría de tres quintos. "Los compromisos posteriores son decisión política", zanja la magistrada. Desde el CGPJ, algunas voces apuntan que, en todo caso, y pese al desencuentro de este lunes entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y González Pons, aún hay hueco para la esperanza. “En política, lo que parece no es, y lo que es, no aparece", afirma un vocal del sector progresista. El pacto de "regeneración y reforma" ofrecido por el PP exige la retirada de proposición de ley de reforma del Poder Judicial que ha "pactado con ERC" y que permitirá al Consejo nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. La propuesta, que centra el desencuentro entre los dos principales grupos parlamentarios, se discutirá este miércoles, tras el debate sobre el estado de la Nación.