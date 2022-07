La percepción del tiempo ha cambiado en estas semanas para Aitana Mas. La nueva vicepresidenta tiene la sensación de que han pasado meses desde que Mónica Oltra le propuso, con el beneplácito de todas las sensibilidades de Compromís, ponerse al frente de la vicepresidencia, la portavocía del Consell y la Conselleria de Igualdad. Toda su carrera ha sido frenética. Concejal con 20, directora general con 24, diputada poco después.

Mas (Crevillent, 1990) acaba de heredar todos los poderes de la exvicepresidenta. Dimitirá si Oltra vuelve, en el caso de que archiven la causa judicial en la que está inmersa, asegura. Y remarca que este año más que nunca el Botànic tiene que estar a la altura de lo que pide la calle.

De diputada a vicepresidenta. ¿Son las semanas más frenéticas de su vida?

Totalmente. Creo que aún no he asimilado todo lo sucedido. Cuesta llegar a casa y desconectar. Duermes pero no descansas.

Usted reivindica la conciliación. ¿Será posible con su nueva responsabilidad?

Sí. Aún estoy centrada en la entrada y tengo suerte de que mi pareja está de vacaciones y puede cuidar de nuestro hijo. Pero sí.

¿Saca alguna conclusión de lo ocurrido en este tiempo?

Sí, que la política va demasiado deprisa, que 24 horas es un mundo, y la segunda que la política es una trituradora de personas. Hemos visto cómo la injusticia ha imperado en la persona de Mónica Oltra y también su gesto de generosidad hacia la política.

¿Se plantea el escenario de su dimisión si se archiva el caso judicial que afecta a Oltra?

Ojalá se produzca. Estoy convencida de que saldrá absuelta y por lo que es y representa y ha representado se merece volver por la puerta grande.

¿Dimitirá entonces?

Sí.

¿Pasa demasiado pronto este tren para Aitana Mas con 32 años?

En mi caso han pasado muchos trenes muy pronto. Fui concejal con 20, directora general con 24, diputada… Se ha abierto un espacio político en los últimos años en los que la juventud ha entrado en política. Pero la edad para ser vicepresidenta no está marcada. Parece que se asocie, como la presidencia, a un rol de persona con más experiencia, más mayor, pero está bien romper estereotipos.

Rompe un techo de cristal, el de la edad.

Como anécdota, a mí me han confundido con la becaria cuando era directora general de Transparencia y me ha pasado que una visita ha hablado mal de mí (ríe) en mi presencia porque no sabía que era la directora general. Pero pienso que los jóvenes estamos muy preparados para hacer política y tomar decisiones.

¿Aspira a una vicepresidencia muy política o se volcará en Igualdad en un momento en que mucha gente lo pasa mal?

Es compatible la gestión y la lucha contra las desigualdades y ser un sostén para las personas más vulnerables en un momento de crisis, de subida de precios y donde muchos hogares no llegan a final de mes con la vicepresidencia y la política. La vicepresidencia también comporta, y creo que se ha podido ver estos días, dar estabilidad al pacto de gobierno, tiene que ver con medidas transversales más allá de las sociales. No renuncio a ninguna de las dos.

¿Le ha dado Oltra algún consejo, alguna indicación especial?

Me ha dicho que sea yo misma, que no tenga miedo, que eso será la clave.

Lo que se ha visto es que tiene su total confianza, le ha dado todos sus poderes, no los ha repartido.

Debería contestar ella. Me ha demostrado su confianza y espero estar a la altura del reto.

¿Es usted de las que piensa que Compromís debe apretar al socio y marcar su espacio o es contraproducente generar tensión ante un escenario electoral?

También es compatible. Un gobierno de coalición es un único gobierno pero con visiones distintas que se ponen de acuerdo. Llevamos meses en los que se han magnificado y se han polemizado algunas de esas miradas diferentes. Yo soy más silenciosa. No renunciamos a las miradas diferentes pero hablando desde la tranquilidad de que no en todas las decisiones vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que acercarlas hablando. Tenemos un marco que es el Botànic y lo que se salga de ese marco tenemos que hablarlo. Es la codecisión y todos los socios tienen que estar cómodos.

¿Ayuda a que todos los socios estén cómodos el freno que parece haber impuesto el PSPV sobre la tasa turística?

No sé si es un freno real o no. Habrá que esperar a la semana que viene. Estoy convencida de que no hay un impasse. Está pactado y firmado en las Corts Valencianes y seguro que se mantendrá porque es un acuerdo hablado, consensuado y en el que se han aproximado medidas de las distintas visiones. No se puede estar en contra.

¿Cómo ve la salud del Botànic?

Siempre ha tenido buena salud. Los miembros principales del pacto han evitado siempre el desgaste y el Botànic está en condiciones de tener un final de legislatura con la tranquilidad de ser un único gobierno y tomar codecisiones con la normalidad de un gobierno de coalición.

La salida de Oltra evidenció un problema de incomunicación con el presidente. ¿Le afectan las heridas que se han quedado sin curar?

No me gustaría. He dejado bastante claro que quiero rebajar tensión y ruido y que la relación vuelva a la normalidad, estamos en sintonía, las reuniones con el presidente han ido en ese sentido y creo que se puede reconducir y tener diez meses tranquilos, de estabilidad, de diálogo y de consenso.

¿Eso es lo ha acordado con Puig esta semana?

Tuvimos un encuentro desde la normalidad institucional, el de una vicepresidenta que quiere intercambiar pareceres.

¿Un escenario de no agresión?

No sé trabajar de otra forma, evidentemente. Sería ingenuo por parte de los tres partidos ir a un escenario de aquí a elecciones de guerra constante. Le regalé un libro que se titula Lo que nos estamos jugando que es eso, ser conscientes de lo que está en juego. No está en juego si el PSPV tendrá la presidencia o Compromís estará en el gobierno, sino las políticas, está en juego lo que hemos puesto en marcha en estos siete años, si la salida de la crisis es diferente o no. Nosotros no sabemos trabajar de otra forma que no sea con el diálogo y el consenso.

¿Generará tensión el presupuesto?

Espero que no. Lo que nos jugamos es mucho.

¿Pragmatismo y evitar líos entonces?

Si entendemos lío como dialogar, debatir y consensuar a mí no me parece que eso sean tensiones, eso es lo propio de un gobierno normal, todas las conselleries quieren hacer más cosas. Pero este año más que nunca tenemos que estar a la altura de lo que pide la calle, no podemos quedarnos en los palacios. Sufrimos una situación muy grave y lo que se espera de un gobierno es que dé respuestas, sea responsable y esté a la altura y los presupuestos tienen que ir por ahí y lo que he hablado con el presidente y el conseller de Hacienda es eso.

¿Incluirán las dos partidas reivindicativas y ficticias al presupuesto?

Una de ellas es por la covid, estamos en una séptima ola que veremos como evoluciona. Siguen habiendo gastos extras en el sistema sanitario, residencial y no podemos renunciar a la partida de la infrafinanciación. Tenemos que ser valientes e impulsar otra vez este asunto. El Gobierno de España ha sido muy cobarde y no es lo que se espera de un Gobierno, que tiene que acercar posturas y dar soluciones por más dificultades que haya. Y si ese diálogo va a costar por muchos motivos, también electorales, debería ponerse en marcha un fondo transitorio para paliar la situación de la Comunitat Valenciana que tiene que hacer ingentes esfuerzos.

¿Ha sido el Consell suficientemente reivindicativo?

Creo que sí. Ha intentado llegar a acuerdos y entiendo que para algunas fuerzas no es cómodo si mandan los suyos en Madrid, pero los valencianos han dado una solución en la que nadie pierde y el Botànic no ha hecho partidismo porque la propuesta es de los expertos.

¿Le dará la oposición al menos cien días?

¿A mí? no creo.

Ciudadanos dijo que su perfil no es de lo peor que hay en Compromís.

Pues gracias, aunque no sé si eso es un cumplido, en todo caso estamos en año electoral y aunque mi figura pueda ser más aceptada por los años que hemos estado en las Corts soy consciente de que mi gestión sufrirá un control y fiscalización como no puede ser de otra forma.

Esta es la pregunta que más veces le han planteado. ¿Qué va a hacer con los cargos imputados en Igualdad?

Prefiero respetar los tiempos y responder en la comparecencia de la próxima semana en las Corts.

¿En la meteórica carrera de Aitana Mas el siguiente paso natural es ser candidata a la presidencia?

Es una pregunta recurrente, pero es muy pronto.

Los grandes partidos ya tienen candidatos…

Es muy pronto, llevo una semana, primero la vicepresidencia.

¿Compromís elegirá el candidato o candidata en primarias?

Sabéis que estamos hablando del reglamento de primarias municipales y pronto también de las autonómicas, tendrá que valorarse internamente.

¿Se ha planteado si optará?

No, porque no se ha hablado de las primarias autonómicas.

Un sistema de elección que a usted nunca le ha gustado.

No es que no me guste, pero tiene elementos que dificultan la cohesión de los equipos. Tenemos que ver si podemos corregirlo o plantear otras opciones. Las primarias tienen elementos que pueden ser distorsionadores para personas que tienen menos visibilidad e incluso menos recursos porque se hace una campaña de promoción y es complicado para quienes no tienen el altavoz de una institución, no se parte en igualdad.

En Més dan por seguro que el candidato a presidente será Joan Baldoví.

Hemos tenido el mejor diputado. Cuando me presenté al Congreso en 2011 me prometió que sería el diputado por Alicante y lo ha cumplido. Valoro su figura.

"Valoro mucho la figura de Baldoví pero no me he planteado si optaré a las primarias autonómicas"

¿Es posible un Sumar a la valenciana con Compromís, Podem y EU?

Es cuestión de hablarlo. Hay un escenario en el que se ha presentado (ayer en Madrid) una hoja de ruta por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz de abrir una ruta de diálogo con los territorios y es una pequeña esperanza para un proyecto que vuelva a ilusionar a la gente y que es imprescindible

¿Y en el ámbito autonómico? Podría ser la clave de un tercer Botànic.

Hay que hablarlo. Es un poco pronto pero tenemos que ser todos muy generosos. Llegará un momento en el que nos tengamos que sentar a hablar y decidir si todos estamos dispuestos a poder abrirnos a ciertos pactos electorales o no.

¿Vistas las dificultades de la izquierda en Andalucía mejor dejarlo como está?

O aprender de los errores cometidos. Andalucía no es comparable a la Comunitat Valenciana pero deberíamos aprender a mejorar los procesos de confluencias.