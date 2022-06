López Miras se propone blindar los impuestos a la madrileña en Murcia

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dio este martes un paso más en sus políticas de "moderación fiscal" y de bajada de impuestos y anunció la primera Ley de Autonomía Financiera de la Región de Murcia. "Con ella, blindaremos las competencias fiscales que nos reconoce la Constitución y nos protegeremos de injerencias o de intentos de armonización fiscal que escondan subidas de impuestos", explicó el jefe del Ejecutivo murciano en su discurso durante el Debate del Estado de la Región de Murcia, que ayer celebró su primera sesión.

"Nosotros no queremos subir los impuestos y no queremos que nadie se los suba a los ciudadanos de la Región", insistió. Esta ley, que desde el Partido Popular indicaron que esperan que se pueda aprobar durante el segundo semestre del año, no es idea del Gobierno murciano, ya que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid aprobó la suya en el mes de enero enarbolando la misma bandera de la que ahora vuelve a tirar López Miras, la de la "libertad".

La Comunidad tiene que respetar la ley orgánica, que aún no tiene límites establecidos para las deducciones

El dirigente popular indicó que la Región de Murcia es ejemplo de que "las políticas de moderación fiscal incentivan el consumo y la inversión, generan un mayor crecimiento económico y una mayor creación de empleo y todo ello, a su vez, redunda en un aumento de la recaudación de los impuestos". En concreto, solo en los dos últimos años, "y a pesar de las excepcionalidades de la pandemia", la recaudación se incrementó en la Comunidad hasta alcanzar los 685,7 millones de euros, agregó. Además, señaló que estas políticas han supuesto "un ahorro para los ciudadanos de la Región de más de 1.300 millones" desde que iniciara su presidencia.

La ley madrileña obliga a su Asamblea y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a "reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región", según informaron desde Puerta del Sol en un comunicado tras la aprobación de la norma. Asimismo, regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado.

"Tenemos claro cuál es el modelo que queremos. El dinero donde mejor se encuentra es en el bolsillo de las familias" Fernando López Miras

La profesora titular de Derecho Fiscal de la Universidad de Murcia (UMU), María del Mar del la Peña, considera que "a nivel técnico la Comunidad no puede ir en contra de una ley estatal", como es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y recuerda que un comité de expertos estableció la necesidad de hacer una armonización fiscal de los impuestos cedidos. Esto quiere decir que la administración regional se encarga de ciertas competencias normativas, pero la titularidad sigue siendo del Estado.

"La recuperación del Mar Menor, un enclave único, no es que sea un tema importante, es que es el más importante" Fernando López Miras

De todas formas, la experta de la UMU advierte de que, ahora mismo, la ley nacional "ofrece mucho margen" para que las comunidades rebajen al máximo estos impuestos cedidos. "No hay límites ni horquillas para establecer deducciones, pero si se estableciera la armonización, no podrían hacer nada para evitarlo porque se tendría que respetar la ley de cesión", explica.

Plan Estratégico hasta 2027

El presidente adelantó que este segundo semestre del año se presentará el Plan Estratégico hasta el año 2027, "el principal instrumento de planificación de gestión tanto estratégica como territorial, social y sobre todo, económica". Se trata de un plan que recoge, afirman desde San Esteban, las reivindicaciones de "todos los agentes sociales". En este sentido, se ha elaborado una propuesta de Programas Feder y del Fondo Social Europeo por valor de 837 millones de euros durante el período 2021-2027, en el que la Comunidad aportará un 40% de la cantidad total, y cuyo plazo de ejecución comenzará a principios de 2023.

"En mayo, la cifra de desempleados se situó por debajo de los 90.000. Creamos casi el doble de empleo que la media de España" Fernando López Miras

Por otra parte, "en breve" se presentará la estrategia RIS4MUR, una apuesta por la I+D "con la que vamos a avanzar en un modelo productivo mucho más internacionalizado, más innovador y con empleos más cualificados". Estará dotada con 714 millones de euros hasta el año 2027.

López Miras destacó que desde el Gobierno regional se está avanzando en "un proyecto que convierta a la Región en un referente nacional de formación de especialistas en instalaciones de hidrógeno verde".