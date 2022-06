El Gobierno regularizó en 2021 a más de 2.000 migrantes "con nombre y apellidos, estudiando su situación" particular, según ha revelado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se ha opuesto a las regularizaciones "indiscriminadas".

"En el Ministerio de Inclusión, con expedientes individuales, hemos regularizado, hemos dado permisos de residencia y de trabajo a más de 2.000 personas en 2021, con nombre y apellidos, estudiando su situación, y hemos reforzado los mecanismos administrativos para que eso sea así. Eso sí que es trabajar por la vida de los más vulnerables", ha defendido Escrivá.

Así lo ha indicado el ministro de Inclusión este miércoles durante el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de la diputada de Esquerra Republicana, María Carvalho, sobre la regularización de las personas migrantes residentes en España.

Carvalho ha criticado la visión, a su juicio, "utilitarista" de la reforma del reglamento de la ley de extranjería y ha pedido la regularización extraordinaria de las más de 500.000 personas migrantes que viven en España sin papeles, según sus estimaciones.

El ministro ha remarcado que esto "no se puede hacer" no solo porque "el marco europeo lo impide" sino porque el Gobierno cree en un modelo migratorio "no basado en regularizaciones indiscriminadas" sino en "soluciones duraderas".

Además, Escrivá ha puesto en valor que más de 10.000 jóvenes migrantes extutelados se han beneficiado ya del nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de noviembre de 2021, que permite que los jóvenes migrantes extutelados no se queden sin papeles al alcanzar la mayoría de edad y puedan acceder a un empleo.

"Durante la pandemia, aprobamos una primera reforma del reglamento de extranjería para permitir que menores no acompañados y jóvenes extutelados pudieran incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de normalidad, una demanda histórica que ha beneficiado ya, en medio año, a más de 10.000 jóvenes que estaban condenados a la irregularidad, a la explotación y a la economía sumergida", ha subrayado.