Arrimadas dispara contra el voto útil al PP: "No hay que jugársela a votar por un partido azul, podemos encontrarnos los enchufados de los verdes en Andalucía"

Ciudadanos ha iniciado el último tramo de la campaña andaluza con la inquietud de quien sabe dónde está la cerradura pero necesita una llave para poder abrirla. Con aquella genética vocacional de partido bisagra camuflada en el pasado, la misión andaluza está tan clara que los discursos de su presidenta nacional, Inés Arrimadas, y el candidato andaluz, Juan Marín, siguen orientando en todos los idiomas posibles la búsqueda de cuatro o cinco escaños, que serían 'oro molido' si llegan a sumar con el PP. Se ha comprobado este domingo en Málaga en un acto envuelto por la vegetación subtropical del Paseo del Parque y con más banderas de España de las que llegan a contarse ahora en los mítines adaptados al verdiblanco de Juanma Moreno. En la línea esperada, Juan Marín pidió el apoyo para seguir siendo en el Gobierno "el compañero fiel, no del PP sino de los andaluces". Y la consigna la apuntaló Inés Arrimadas en una intervención final en la que reivindicó a Cs como "el motor del cambio andaluz" y le exigió a Moreno que "no pida más lo de tener manos libres para gobernar y se ponga manos a la obra para currar". Además, Arrimadas disparó contra el voto útil del PP: "No hay que jugársela a votar por un partido azul, podemos encontrarnos los enchufados de los verdes en Andalucía".

A juicio de la líder nacional naranja, reeditar la coalición con Cs es la única manera de que "el PP no haga en Andalucía lo que ha hecho en Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León".

Arrimadas proclamó que "el cambio se ha notado tanto y ha sido tan rápido en Andalucía porque el efecto multiplicador de las políticas liberales se ha replicado en todos los ayuntamientos en los que está Cs". "Otros llevan 40 años presentándose a las andaluzas y no han conseguido nada, me siento orgullosa de pertenecer al partido que le ha sacudido los tópicos a la Junta de Andalucía y ha quitado una losa que pesaba sobre nuestros hombros estos últimos 40 años", reivindicó.

Arrimadas le tiró también de la oreja a "aquellos partidos que no pueden ir a algunos rincones, a municipios en los que tienen algún caso de corrupción o prometieron un colegio o un centro de salud que no han hecho". "Otros partidos hasta tienen que esconder a la candidata, ya se vio en el debate que no es lo mismo tener de vicepresidente a Juan Marín que a cualquier otro, algunos incluso no doblan el lomo", subrayó con ataques que se dirigían a Vox aunque no lo mencionaban

Arrimadas defendió el pacto con el PP tras el 19 J y enfatizó que "da igual como se sume". "El PP gobierna Andalucía con el peor resultado de su historia, con 26 escaños, y lo importante ahora es tener dos sumando y los votos de Cs pueden valer muchísimo", dijo la presidenta de Cs.

Arrimadas echó el resto para defender la aportación de su partido al cambio andaluz: "Hemos sido pluriempleados en la Junta de Andalucía, muchos se han enterado ahora de todas las consejerías que llevaba Cs; al ver al señor Moreno Bonilla con los gráficos sobre el empleo y los autónomos en el debate pensé que el mejor fan de Cs en Andalucía es Moreno Bonilla', indicó.

Arrimadas sostuvo que "Andalucía no va a seguir igual si no votamos igual que en el 2018". "A Andalucía se le defiende palmo a palmo, día a día y voto a voto, el próximo domingo vamos a defender el cambio voto a voto, el único voto del que no se arrepentirá la gente es el de Cs, nadie que nos votara en 2018 se ha arrepentido porque es el voto decisivo; si se vota a Cs, los mismos consejeros están trabajando el día siguiente por Andalucía pero si no habrá lío y podemos encontrarnos sorpresa como las de Castilla y León".

Arrimadas pidió "no jugársela a votar por un partido azul para encontrarnos a los enchufados de los verdes en Andalucía" y, tras la alusión al voto útil del PP, se entregó a un cuerpo a cuerpo con su candidato: "Moreno Bonilla está pudiendo manos libres para gobernar en solitario, pero ni manos libres para hacer lo que te dé la gana, ni manos largas del PSOE para coger lo que no es suyo, señor Moreno Bonilla manos a la obra para currar con Cs", recalcó.

"Se lo pido como andaluza", insistió Arrimadas. Y, a continuación se preguntó: "Si a Moreno Bonilla le gustan las políticas económicas de Cs, si le gustan las políticas de dependencia de Cs o si le gusta que se lideren gracias a Cs los ranking de empresas tecnológicas, para qué quiere Moreno Bonilla tener las manos libres". Asimismo, se cuestionó si Moreno Bonilla quiere tener manos libres "para hacer lo mismo que está haciendo con manos libres el PP en Madrid o incluso en Castilla y León, donde dicen que tienen manos libres aunque está Vox con ellos".

"Votar a Cs en Andalucía sirve para lanzarle un mensaje a toda España, solo hay un voto que sirve lo mismo para Andalucía y para España y es el de Cs", remarcó.

Unos minutos antes de que disertara Arrimadas, el candidato Juan Marín arrancó aseverando que Ciudadanos "es decisivo" con las elecciones andaluzas del 19 de junio en el horizonte más inmediato. "No sólo somos necesarios, somos decisivos y si los andaluces vuelven a apostar por Cs para seguir con el cambio, el día 20 de junio estaremos trabajando por Andalucía sin lío ni follones", apuntó el vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía antes de anunciar la presencia en el mitin de los cabeza de lista en otras provincias andaluzas.

Marín insistió en la gestión realizada por Cs como socio del PP en el Gobierno andaluz del cambio: "En el debate me dijeron que había sido una legislatura cómoda pero saben el trabajo qué ha costado transformar esta comunidad y conseguir que ya no se asocie a la corrupción; se habla de milagro andaluz pero no ha sido un milagro, hemos trabajado mucho para todos los andaluces sin distinciones y lo hemos hecho muy bien".

En este punto, Marín sostuvo que "nadie va a venir a darle lecciones a Ciudadanos para decirle lo que hay que hacer en Andalucía".

"No quiero políticos que usen Andalucía como trampolín para saltar a La Moncloa, no quiero políticos que mientan y no nos respeten diciendo que a los andaluces nos gustan las fiestas y que nos den una paguita", recalcó el líder regional naranja.

Además, Marín tuvo muy presente la labor realizada por el fallecido Javier Imbroda y prometió refuerzos presupuestarios para las políticas sociales, en caso de que Cs reedite la coalición con el PP en el sevillano Palacio de San Telmo. "Sé que a algunos se lea está haciendo esta campaña muy largo pero a mí me faltan días, no me canso de darle las gracias a los andaluces mientras otros están con la calculadora a ver si sacan un resultado que les permita vivir o sobrevivir", dijo.

Asimismo, Marín descarto la posibilidad de un Gobierno sin Cs porque "los mejores están en este partido y no se van a mover de este proyecto. "A mí me han puesto en muchos sitios pero, Inés, sabes que pase lo que pase no me moveré de aquí y seguiré en Cs", sostuvo.

Al mismo tiempo, Marín reiteró la proclama de que "al PP no se le puede dejar solo porque volvería a ser como siempre, aunque han hecho las cosas bien y por eso queremos seguir con ellos". "Las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas, hay que seguir con este gobierno y al PSOE es mejor dejarlo unos añitos más en el banquillo", agregó.

Marín expuso que "si esta campaña durara una semana más, a algunos se le terminaría de caer la careta". "Ya se ha visto cómo les ha cambiado la cara y más les va a cambiar en el debate de este lunes, me voy a divertir todavía más que en el anterior", aseguró.

Como antesala al candidato andaluz y la 'jefa' nacional, tomó la palabra la cabeza de lista por Málaga, la única candidata andaluza a la que la encuesta del CIS le vaticinaba un escaño y a la que sus compañeros le han asignado en la campaña -sucumbiendo a su energía- el sobrenombre de 'Huracán' Nuria. En su DNI se llama Nuria Rodríguez Cubero y en su legislatura como delegada de Turismo de la Junta se ha hecho una 'campaña' de casi cuatro años en los pueblos, que le permite arrancar sus discursos con un exhaustivo tratado de gastronomía malagueña. "Me he pateado los 103 pueblos con dos tacones, le digo a los del PSOE que hagan lo mismo", espetó.

A su vez, Nuria Rodríguez tuvo palabras de aliento para una compañera del partido afectada por el incendio de Sierra Bermeja y, enseguida, derrochó optimismo al asegurar que "Cs va a seguir repartiendo su vitamina naranja por toda Andalucía".

"No nos vamos a dejar arrastrar por la corriente populista, vamos a seguir gobernando nosotros porque somos necesarios, las políticas de Cs le han sentado muy bien a Málaga y a Andalucía", enfatizó.

La primera de las cuatro intervenciones le correspondió al diputado nacional y coordinador de Ciudadanos en Málaga, Guillermo Díaz, quien empezó anunciando que se había afeitado para la ocasión. Y, en un tono cercano, se vio en un escenario en el que él sería D'Artagnan "con una espada de juguete" junto a las tres mosqueteras: Inés Arrimadas, Nuria Rodríguez y la portavoz en el mismo Ayuntamiento de Málaga que se veía desde el lugar del mitin, Noelia Losada.

Guillermo Díaz se rebeló "contra la Andalucía binaria en la que hay que elegir bloques en la que se han empeñado el PP y el PSOE". "No está escrito que haya que elegir entre eutanasia o menos impuestos, entre libertad o igualdad, y por eso somos el partido liberal y hemos demostrado que la disyuntiva es falsa con Juan Marín y Rocío Ruiz en Andalucía", apuntó el diputado malagueño al dar rienda suelta a su rol de primer telonero en un enclave habituado a los conciertos, como el auditorio malagueño que lleva el nombre del compositor Eduardo Ocón. Y hasta hubo anécdota musical cuando, con el mitin ya concluido, por los altavoces sonó la 'Macarena' de Los del Río. Aunque no se escuchó completa y los comentarios jocosos no se hicieron esperar.