Podemos abre a Pablo Iglesias las puertas de la campaña electoral en Andalucía para el 19 de junio. El que fuera líder del partido y ex vicepresidente del Gobierno presentará su último libro en Cádiz este domingo junto al diputado gaditano Juan Antonio Delgado, que fue la apuesta morada para liderar la coalición Por Andalucía. A la misma hora pero en Málaga estará Yolanda Díaz junto a la candidata andaluza, Inmaculada Nieto.

La formación ha abogado por darle cobertura mediática a quien fuera su líder, que vuelve a primera plana en la organización después de que anunciara su salida de política en mayo del año pasado. Y lo hace pese a que sus últimas intervenciones públicas han servido para poner en cuestión a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que aspira a ser la futura candidata del espacio para los comicios de 2023.

Así, Podemos ofrecerá por streaming la presentación del libro ‘Verdades a la cara’ que tendrá lugar a las 11.45 horas el Centro de Congresos de San Fernando, mientras Díaz estará en el Palacio de Congresos de Málaga en un mitin que empieza a las 11, al que también asistirá el líder de Más País, Iñigo Errejón -con quien ha estrechado lazos en los últimos tiempos-, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y el candidato por Málaga de Podemos, José Piña, en un acto sin líderes morados.

Con este episodio el partido da visibilidad y foco a una de las figuras que más ha comprometido el papel de la ministra de Trabajo desde que asumó las riendas del espacio. Desde distintos micrófonos y tribunas mediáticas, Iglesias ha lanzado distintos mensajes a la vicepresidenta, desde críticas a su actuación a presiones para dar protagonismo a Podemos, con el consiguiente desgaste político que supone para la dirigente. Una serie de episodios que llevaron a la ruptura entre el ex vicepresidente y la gallega, que habían mantenido gran amistad durante años.

Uno de los últimos choques vino a cuenta precisamente sobre el fiasco en las negociaciones andaluzas, donde Podemos apuró tanto los plazos que quedó fuera del registro y no figura legalmente dentro de la candidatura. En su intervención en Cadena Ser, el exlíder de Podemos señaló a Yolanda Díaz como responsable del "ridículo" sufrido, además de reconocerse "dolido": "Es un horror. Nos causa vergüenza. La peor manera de empezar algo que es necesario en este país, que es el frente amplio y acumular ilusión. Ha empezado de la peor manera posible". Vinculaba así el episodio de Andalucía con el futuro proyecto de Yolanda Díaz, marcando la línea que después seguiría también Podemos.

El libro y el "dedazo"

En aquella intervención, Iglesias también cuestionó a la candidata andaluza por ser fruto de un "dedazo" y aseguró que Podemos había ofrecido un sistema de "primarias conjuntas" para elegir entre las dos opciones posibles, el de Podemos e IU, como muestra de "generosidad".

Precisamente en el libro que presentará este domingo en Cádiz habla sobre el episodio que ahora califica de "dedazo". Así, habla sobre las resistencias iniciales de Yolanda Díaz a aceptar la sucesión de Iglesias en la Vicepresidencia y candidata del espacio. "Tardó un tiempo en hacerse a la idea, pero hoy es evidente que Yolanda está radiante como vicepresidenta y líder del espacio. Se gusta y eso se ve". Explica además cómo fue su "decisión" de relevo, del que la dirigente ni siquiera tenía conocimiento.

"Yolanda se enteró a la vez que la mayoría de los españoles, el lunes 15 de marzo, con aquel vídeo en el que anuncié mi decisión y en el que pedí a todos “animar y apoyar a Yolanda (...) ". "En esas conversaciones en las que se terminó de tomar la decisión, (...) no participó Yolanda Díaz. Para que saliera bien, sabía que no podía decírselo. De hecho, si se lo hubiera comunicado no me habría dejado hacerlo". En Podemos, el hecho de que fuera nombrada por Iglesias es uno de los argumentos recurrentes para defender su papel hegemónico en la candidatura que nacerá tras el proceso de escucha, al considerar que la dirigente debe al partido la posición que ocupa actualmente.

En las últimas horas, sin embargo, la propia vicepresidenta segunda ha ironizado con el modo en que fue "señalada de una manera un poco extraña". A la única a la que ni le han permitido debatir siquiera si es vicepresidenta es a mí, pero yo no voy a hacer eso con nadie", aseguró este jueves en La Sexta, para anunciar que habrá primarias en el proceso de construcción de su candidatura.