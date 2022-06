El PP se conformaba con no perder el duelo contra el presidente del Gobierno en el Senado, el primer cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, en un formato desconocido que el dirigente gallego no dominaba. La satisfacción es generalizada, sobre todo, dicen distintos dirigentes, “porque se han cumplido objetivos”. El principal, reconocen en Génova a El Periódico de España, pasaba por dejar “una nueva impronta”, “un nuevo estilo de oposición” que marcará “el resto de legislatura”.

El dirigente gallego aprovechó su primera intervención para insistir en sus intenciones: “No me reconozco en la política de la crispación, las descalificaciones y los insultos”. El resto del tiempo insistió en su plan económico y en mostrar la alternativa de su formación, que muchos cargos populares reconocen “que antes no se veía”. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo, “Sánchez vio enfrente a alguien que le decía que puede ser presidente y puede serlo de verdad”, sintetizaba un veterano senador.

El mensaje interno también quedó patente. Feijóo ya se dirigió hace dos semanas a sus diputados y senadores para dejar claro que premiaría más una enmienda a los Presupuestos Generales “que un tuit ingenioso” y que no creía en los “circos parlamentarios” sino en una labor de oposición seria, respetuosa “y con educación”. El recado fue entendido como una enmienda a la totalidad a la anterior etapa. El trasfondo de estas “nuevas formas” mira exclusivamente a fomentar la imagen de “alternativa” que el gallego quiere proyectar desde el primer minuto.

Y en ese contexto, Feijóo tampoco dudó en señalar las divisiones constantes que se producen dentro del propio Gobierno —“varios de sus ministros me ayudan a hacer oposición”— y en remarcar la debilidad parlamentaria de Sánchez: “Debería dejar de hacer tanto caso a las minorías independentistas y estar a la altura de la mayoría de españoles”, aseveró, en referencia a acuerdos con el PP.

Algunos senadores incidían en esa idea: “El PP ya ha salvado al Gobierno dos votaciones importantes porque les fallaban sus socios de ERC y Bildu. Sánchez debería tomarse más en serio nuestras propuestas y no contar con el PP solo cuando no le salen los números”. Feijóo insistió mucho en su plan económico, aunque fuentes de su entorno dan por hecho que será imposible un acuerdo en ese sentido. De hecho, el nuevo decreto de medidas anticrisis que debe aprobar el Consejo de Ministros no incluirá demandas populares. La principal prioridad es la deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas, que el Gobierno ha rechazado insistentemente.

Error con los datos

El principal error de Feijóo fue afirmar que la prima de riesgo está “en 250” porque en este momento se encuentra en 114 puntos básicos. El dirigente gallego se refería al tipo de interés (el 2,5%) del bono a 10 años, con una referencia expresa a que España coloca su deuda al precio más alto desde 2014. “Un error en el dato que le pasaron”, reconocían en su núcleo duro, restando importancia a la cifra y dejando claro que el mensaje económico y las dificultades del Tesoro para colocar su deuda fue “impoluto”.

“Si estamos recaudando 13.000 mill.€ más en 4 meses que en los 4 del año anterior y hemos recaudado 4.000 mill. más de lo previsto para todo el año, ¿no le parece que sería razonable devolvérselo a las familias que están pagando al inflación?”



👉🏽@NunezFeijoo en #SesiónDeControl pic.twitter.com/DKmQC3pSl4 — Partido Popular (@populares) 7 de junio de 2022

A pesar de los nervios iniciales (se hicieron patentes en la primera intervención) Feijóo se creció en el turno de réplica, primero cuando reprochó a Sánchez haber dicho que el PP “estorbaba” (“un presidente del Gobierno no puede decirle eso al líder de la oposición cuando, además, está ofreciendo propuestas", se quejaban en las filas populares) y, segundo, cuando Sánchez puso en duda el cumplimiento de la Constitución de los conservadores por no renovar los órganos pendientes, el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

“Este partido nació para cumplir la Constitución. Y no se preocupe que la mía será una oposición de Estado. El problema es que usted no tiene socios de Estado”, zanjó el líder de la oposición.

La voluntad del PP pasa por que Sánchez acuda, al menos, todos los meses al Senado para tener este cara a cara con Feijóo. En lo que va de año, el presidente solo ha ido en tres ocasiones.