El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha anunciado esta mañana que el buque 'Vizconde de Eza', perteneciente a la Secretaría General de Pesca, será movilizado a la zona en la que se hundió el 'Villa de Pitanxo' el pasado 15 de febrero. El barco estará en aguas de NAFO, en el Gran Banco de Terranova, durante tres meses. Sin embargo, no llevará a cabo ninguna pesquisa sobre el arrastrero gallego naufragado. Investigadores del IEO, del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM- CSIC) y del Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) se embarcarán para investigar los recursos pesqueros.

En una nota enviada a los medios esta mañana, el IEO ha explicado que el barco oceanográfico realizará tres campañas, la 'Platuxa', 'Flemish Cap' y 'Fletán Negro 3L'. En la primera investigará la división 3NO de NAFO y varias especies: bacalao, fletán negro, camarón, gallinetas, limanda, platija, mendo, granaderos y rayas, entre otras.

Para ello realizará 115 pescas estandarizadas de 30 minutos de duración con el objetivo de identificar "todas las especies presentes en la captura y registrándose los datos de talla, sexo, peso y estado de madurez sexual". "Además, se recogerán muestras de gónadas y otolitos para estudios de madurez y crecimiento, que son procesadas al finalizar la campaña y que permiten conocer datos básicos para utilizar en las evaluaciones de los stocks, como son el estado de madurez sexual y la edad de los peces", añadieron.

En la 'Flemish Cap', en la división 3M de NAFO, se busca conocer el estado de las poblaciones de las especies objetivo: su abundancia, biomasa y estructura demográfica y las condiciones oceanográficas en la zona.

En lo que respecta a la 'Fletán Negro 3L', los investigadores tienen como objetivo prospectar la División 3L del área de regulación de la NAFO.

Las familias

La portavoz de las familias, María José de Pazo, ha trasladado a preguntas de FARO que le parece "un desprecio sin igual" el anuncio y "más que lamentable" que no hayan intentando enviar un robot a la zona para buscar el barco.

"Las familias llevamos meses nombrando a los buques de lEO y nos decían que no se podía ir por temas meteorológicos. Ahora sale este buque rumbo a Terranova, como siempre hizo desde hace 35 años", ha recordado la portavoz.

"Me parece lamentable que no se pongan en contacto con el presidente de la Xunta para evaluar si se podría introducir en ese buque el robot ofrecido por la empresa noruega o el sonar de barrido lateral, también ofrecido de forma gratuita. Me parece un desprecio y vergonzosa la actitud del Gobierno", ha añadido la también armadora.

El buque parte este domingo de Vigo y regresará el próximo 2 de septiembre.