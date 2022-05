El Gobierno no tiene definido aún si se abrirá a una posible Comisión de Investigación en el Congreso sobre el espionaje a líderes independentistas con el sistema de 'spyware' Pegasus. Así lo afirman fuentes del Ejecutivo después de que la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no lo aclarara hoy al ser preguntada por este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fuentes del Ejecutivo han apuntado, sobre esta posibilidad de llevar a cabo una Comisión de Investigación en el Parlamento sobre el espionaje a través de 'Pegasus', que "no está definido" y "no está claro".

Esta misma pregunta le fue formulada hoy a la Portavoz del Ejecutivo, al ser cuestionada si el Gobierno lo daba ya por descartado. En su respuesta, Isabel Rodríguez se limitó a decir que el Gobierno ha actuado con "transparencia" y tiene la "conciencia tranquila" después de la respuesta que ha dado en el ámbito parlamentario y en el judicial.

Con relación al primero, ha citado la comparecencia de la ya exdirectora del CNI en la Comisión de gastos reservados del Congreso y ha añadido que la próxima semana, el presidente del Gobierno dará explicaciones en la comparecencia que tiene prevista para el próximo jueves en el Congreso. Pero también ha recordado que el Gobierno se ha puesto a disposición de la Justicia y del Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación al respecto. No obstante, no ha respondido a la pregunta de si descarta la Comisión de Investigación.

Y en relación con la posibilidad de que el Gobierno desclasifique los documentos del CNI relativos al espionaje a los líderes independentistas, ha señalado que "si fuera necesario" lo harían en el ámbito judicial.

La desclasificación, en la justicia

Rechazando así que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hubiera prometido que se desclasificarían los documentos en caso de que esto se pidiera por parte de los líderes independentistas. Según ella, la afirmación del ministro está en la misma línea, es decir, la desclasificación en caso de que lo pida un juez. "No nos hemos movido ni un ápice de lo que hemos sostenido", ha puntualizado, añadiendo además que el Gobierno ha iniciado acciones legales en la Audiencia Nacional, "que están sometidas a secreto".

En cuanto a la reunión que está prevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la Portavoz ha afirmado que aún no hay fechas porque ambos tienen unas "agendas importantes".

Y aunque ha admitido que ambos hablaron ayer debido al accidente ferroviario que tuvo lugar en Cataluña con un fallecido y 80 heridos, ha dejado claro que no era el momento para abordar esta cuestión ya que el asunto por el que hablaron era de "absoluta gravedad". En cualquier caso, no quiso adelantar si en esa reunión el presidente abordará la posible desclasificación de los documentos: "No les puedo adelantar el contenido de una reunión que no se ha producido todavía".

Los audios de Villarejo

La titular de Política Territorial también se ha referido hoy a los audios del excomisario Villarejo, publicados por El País, en los que se escucha presuntamente a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. En uno de ellos, ésta última le habría pedido ayuda para que se archivara la causa abierta contra ella, tras darse a la fuga tras aparcar indebidamente en la Gran Vía de la capital madrileña.

Al ser preguntada si creía que estos audios deben suponer la reapertura de algunos casos, dado que María Dolores de Cospedal había quedado exonerada, la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene "plena confianza en la Justicia que está trabajando sobre estos asuntos" y ha insistido en que será ésta quién vaya a dirimirlo.

En cualquier caso, ha afirmado que aunque no son hechos nuevos, la pone "los pelos de punta" escuchar a dirigentes políticos que hacían uso de los medios del Estado "con fines absolutamente impurios". Ha añadido que no deja de producirla "irritación" que "en un momento dado hubiera Gobierno que usara al Estado con fines partidistas y con estos métodos".

En su opinión, "convendría un pronunciamento" del PP al respecto ya que, ha dicho, "negarse a hablar de ello no va a hacer que se borre lo ocurrido". Cree, además, que el actual líder del PP sigue los caminos de su antecesor que "es negarse a hablar de lo sucedido".

Finalmente, ha querido "poner en valor que precisamente el presidente del Gobierno llegó hasta aquí como consecuencia de una moción censura motivada para acabar con estas prácticas". Según ha dicho, "aquello acabó, el Gobierno puso fin a esas prácticas". Pero cree que "aquello sigue siendo un pasado muy presente en el principal partido de la oposición y eso no es bueno para la democracia española".