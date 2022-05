Seis desafíos para Alfonso Rueda

Si Alberto Núñez Feijóo asumió la Presidencia de la Xunta en 2009 en plena crisis financiera, el reto de Alfonso Rueda no será menor pues toma las riendas en un momento en el que la economía aún arrastra las secuelas de la pandemia y la guerra de Ucrania y el alza de precios amenazan la recuperación. Aunque en su discurso de investidura no profundizó en recetas económicas, los expertos apuntan a la transformación energética o el impulso al I+D como desafíos claves para lo que queda de legislatura.

1. Usar los fondos europeos para transformar la economía

España recibirá 140.000 millones de euros hasta 2026. El uso que se haga de estos fondos será clave para modernizar el tejido productivo gallego e impulsar la recuperación económica. Le corresponde al nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, gestionar todo este capital y no desperdiciar la oportunidad única que ofrece esta inyección de recursos procedente de la UE. “Habrá que ser muy selectivo por la apuesta en unos pocos proyectos de gran envergadura que permitan mejorar la situación económica de Galicia”, plantea el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, Alberto Vaquero. Algo en lo que coinciden los expertos es en que las ayudas europeas deben servir para impulsar la transformación energética.

“Hay que avanzar hacia la independencia energética”, señala la profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, María Cadaval. En su opinión, Galicia sufrió durante años una producción energética “muy contaminante” por el uso de combustibles fósiles. “Ahora vemos como las grandes inversiones de generación de energía limpia se están yendo hacia Cataluña y País Vasco. Galicia debe posicionarse y reclamar la cuota que le corresponde”, defiende. “Si no aprovechamos los fondos europeos para engancharnos al tren de la transformación de la economía vamos a tener un problema”, advirtió. Para el profesor de Análisis Económica de la Universidade de Santiago, Melchor Fernández, la transición energética es clave, pero debe ser “justa”. También aboga por impulsar un nuevo modelo de economía circular. En todo caso, para garantizar la eficiencia en el gasto de fondos europeos otros expertos apuntan a la necesidad de colaboración entre Xunta y Gobierno.

“El primer desafío es la lealtad institucional entre ambas administraciones”, defiende el economista Juan José Santamaría, que advierte que hay que transformar la industria para que sea más “ecológica” y se asiente en “energías renovables”. Apunta además a la necesidad de reforzar las infraestructuras energéticas: “Stellantis o el sector naval no pueden sufrir caídas de tensión”. “Las administraciones deben cooperar dejando de lado las tradicionales diferencias político-partidarias, territoriales y sociales”, recalca el profesor en Ciencia Política y Administración de la Universidade de Vigo, Enrique Varela. En su opinión, si hubiera esta colaboración la gestión de fondos europeos Next Generation sería “más factible” y los PERTE “tendrían mayor impacto”.

“Tenemos que engancharnos al tren de la transformación de la economía” María Cadaval - Economista

“Es básico garantizar la lealtad institucional entre Xunta y Gobierno central” Juan J. Santamaría - Economista

2. El reto digital y la innovación en el tejido empresarial

Es una de las asignaturas pendientes de Galicia, todavía pendiente de resolver. María Cadaval aporta un dato revelador: el 99 por ciento de las exportaciones que se hacen desde la comunidad no llevan incorporada una alta intensidad tecnológica. No es un reto imposible. “Tenemos los mimbres para el cesto. Galicia puede convertirse en un polo de desarrollo altamente avanzado apostando por aquellas especialidades en las que es fuerte”, señala la economista. En opinión de Alberto Vaquero, es “vital” que Galicia albergue la futura sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, una actividad que está llamada a “ser el motor de la economía en los próximos años”. Sin embargo, Melchor Fernández, avisa que en el proceso de digitalización no se debe dejar a nadie atrás. “Hay que prestar atención tanto en el sistema educativo como a las personas con menos recursos para que la digitalización no suponga una brecha. Hay que avanzar pero de forma inclusiva”, advierte este economista.

“Los fondos europeos deben ir a pocos proyectos y de gran envergadura” Alberto Vaquero - Economista

“Hay que avanzar en digitalización y que esta además sea inclusiva” Melchor Fernández - Economista

3. Revertir el envejecimiento y evitar la despoblación

Alfonso Rueda heredará de sus predecesores un viejo problema que atenaza a la comunidad: la sangría demográfica. “Se necesita un rejuvenecimiento de la pirámide poblacional y para ello hacen falta políticas ambiciosas y no parches”, advierte el profesor de Geografía Humana de la Universidade de Santiago, Carlos Ferrás. Este experto pide emular a países como Islandia, Francia o Alemania donde las familias reciben una ayuda por hijo hasta la edad laboral de entre 140 y 150 euros. “No llega con bonos bebés. Hay ayudas para incentivar la natalidad, pero hacen falta también políticas de apoyo a la crianza”, plantea.

María Cadaval opina, sin embargo, que la palanca para impulsar la demografía debe ser la economía. “Allí donde la economía es dinámica se concentra la población y la edad media es inferior al resto de Galicia”, apunta. “Sin dinamismo económico no hay dinamismo demográfico”, concluye. Las consecuencias de no afrontar la sangría demográfica son graves. Alberto Vaquero apunta que a mayor envejecimiento mayor coste para las cuentas autonómicas en sanidad, por ejemplo, pero también en asistencia social. “Hacen falta políticas estratégicas contra la despoblación: infraestructuras, protección y empoderamiento del patrimonio cultural e inmaterial”, señala la socióloga de la Universidade de Santiago, Mar de Santiago. Melchor Fernández apunta que, además de abordar el envejecimiento poblacional, hay que gestionar los “flujos migratorios”. En su opinión, la llegada de refugiados ucranianos ahora a Galicia puede ser “una oportunidad”. Pero advierte de que en el proceso de integración también puede surgir dificultades y, por eso llama a abordarlas.

“Se deben corregir las desigualdades que dejó tras de sí la crisis financiera” Enrique Varela - Ciencias Políticas

“Uno de los retos es superar y revertir las carencias del Estado de Bienestar” Mar de Santiago - Sociología

4. Fortalecer el sector primario para que sea autosuficiente

El contexto actual de falta de suministros y encarecimiento de precios está poniendo contra las cuerdas al sector primario. En opinión del economista Juan José Santamaría, hay que “volver la mirada hacia el campo”. Según defiende, este sector debe ser más “autosuficiente, más diversificado y más abierto al mercado exterior”. María Cadaval apuesta por impulsar la alimentación de kilómetro cero. “Ahora es una isla para unos pocos pero ese modelo va a ir ampliándose y extendiéndose para reducir la dependencia de otros países que son más inestables”, explica la economista. Además, apunta que las líneas entre sector primario, secundario y terciario terminarán desdibujándose. “El futuro pasará por empezar el ciclo y terminarlo. Es decir, no vale con producir leche, habrá que producir yogures con alto valor añadido y distribuirlos”, apunta María Cadaval. A modo de ejemplo, pone el sector de la conserva gallega, que logró posicionarse a nivel mundial. “Pues ahora tenemos que hacer eso pero con el grelo o el vino”, planteó esta profesora de Economía Aplicada. Y además hay que introducir también la innovación en el medio rural.

“Hacen falta políticas ambiciosas y no parches contra el envejecimiento” Carlos Ferrás - Geografía Humana

5. Solucionar el déficit de médicos

La sanidad deberá tener también un trato prioritario en la agenda del nuevo presidente de la Xunta. Dos años de pandemia han dejado secuelas en el sistema sanitario, que ya arrastraba dolencias crónicas sobre todo en Atención Primaria. Pese a la buena evolución de la crisis sanitaria gracias a la vacunación, el covid no ha desaparecido. “Hay que estar vigilantes e incidir sobre todo en la gente que no está vacunada”, resume el presidente del Consejo Gallego de Colegios Médicos de Galicia, Isidro Lago.

Pero el problema más acuciante del sistema sanitario, según advierte, es solucionar el déficit de médicos que afecta sobre todo a los centros de salud donde, según denuncia, hay “más sobrecarga”. “Faltan médicos y la tasa de reposición no va a ser suficiente para cubrir todas las vacantes que van a quedar en los próximos años”, advierte. En su opinión, no se trata de incrementar las plazas en la Facultad de Medicina sino de ampliar el MIR. “Ahora mismo hay 7.500 médicos en España que no pueden desarrollar su actividad porque no tienen el MIR”, lamenta. Por esta razón, Isidro Lago defiende que la Xunta debe “presionar” al Gobierno para que les autorice más plazas de residentes.

A Rueda le queda pendiente también terminar las obras iniciadas en los hospitales gallegos. Y a esto el responsable de los colegios médicos añade una demanda: cambiar el sistema XIDE por el cual los administrativos filtran las llamadas de pacientes. “Es un personal auxiliar que no tiene ni idea de sanidad, ese trabajo tienen que hacerlo las enfermeras”, lamenta Lago. La socióloga Mar de Santiago apunta que se debe garantizar una sanidad pública de calidad y no promover “por la izquierda a la privada”.

“Está pendiente solucionar el déficit de médicos: Primaria está sobrecargada” Carlos Ferrás - Geografía Humana

“El sistema de servicios sociales es el gran olvidado: hay que planificarlo mejor” Miriam Rodríguez - Colegio de Trabajo Social

6. Mejorar los servicios sociales y corregir desigualdades

Cuando las familias aún no se habían recuperado por completo de la crisis financiera de 2009 llegó la pandemia y paralizó la economía. Y ahora la guerra de Ucrania, el encarecimiento de la energía y el alza de precios vuelve a poner en riesgo a los colectivos más vulnerables. “Hay que corregir las desigualdades que dejó tras de sí la crisis financiera de la década 2010-2020”, advierte Enrique Varela. En opinión de Mar de Santiago, se debe atender con los recursos que sean precisos, por ejemplo con fondos europeos, a las estructuras “más vulnerables” de la sociedad. “Hay que superar y revertir las carencias del Estado de Bienestar, para lo cual hay que potenciar el sector público en los campos estratégicos para las personas, no para las empresas o multinacionales o para la clase política”, explica esta socióloga.

La presidenta de Colexio de Traballo Social de Galicia, Miriam Rodríguez, lamenta que el sistema de servicios sociales “es el gran olvidado” de las políticas de la Xunta. Según explica, Galicia tiene un sistema de protección “muy frágil” y “muy asistencialista”. “Se basa en pequeñas ayudas económicas, es muy paliativo”, denuncia. En su opinión, debería hacerse “una buena planificación” y aumentar los recursos de proximidad, sobre todo para que los mayores puedan continuar en su entorno. También aboga por desarrollar programas comunitarios en el rural para garantizar que tengan acceso a los servicios.

Otros retos

Jóvenes y mercado laboral

En el actual contexto de inflación el economista Melchor Fernández cree que debe abordarse un pacto de rentas con subidas salariales y fija su atención, sobre todo en los jóvenes. “No puede ser que cobren sueldos por debajo de las pensiones de salida”, advierte. Además pone el acento en el desajuste entre oferta y demanda laboral. En este punto coincide Carlos Ferrás, que lamenta la “descoordinación” entre la formación de los jóvenes y la cualificación que requieren las empresas. “Hay que pensar en reformular la enseñanza, muy rígida y del siglo pasado”, denunció.

Acceso vivienda digna

Con los alquileres en alza y la amenaza de la subida del euríbor en las hipotecas, el acceso a la vivienda sigue siendo complicado para muchas familias. Carlos Ferrás recuerda además que hay 300.000 viviendas vacías y pone como ejemplo a Islandia que intervino inmuebles en estado de abandono para rehabilitarlos y sacarlos al mercado.

Educación

Una enseñanza pública “de calidad” es otro de los retos que debe abordar el nuevo presidente, según la socióloga Mar de Santiago. Juan José Santamaría apunta que se debería recuperar la cultura del esfuerzo.

La oposición presenta su programa

Hoy, en la segunda jornada de la sesión de investidura de Rueda como presidente de la Xunta, la oposición tendrá oportunidad de medirse con el candidato popular, dado que el primer día únicamente habló él. Pero no solo será eso, sino que los dos partidos minoritarios, BNG y PSOE, aprovecharán para presentar y defender sendos programas de gobierno. Los dos partidos quieren, desde el minuto uno, erigirse en alternativa al PP con la vista puesta en las elecciones de dentro de dos años.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, indicó que el suyo será un “proyecto de futuro” para Galicia frente a un “PP que no ilusiona ni a los suyos”.

Alfonso Rueda, según la diputada nacionalista, es “el mejor reflejo de que el PP representa el pasado” y que su “proyecto está agotado para Galicia” porque no cuenta con “impulso ni nada que ofrecer”. “No hubo ni una sola propuesta para quitar a este país del agujero de la crisis de precios que está viviendo”, reprochó.

Y el PSOE replicó que el suyo será un programa de gobierno “real y factible”, que “ilusione” a Galicia frente al discurso “carente de proyectos” ofrecido por el candidato popular. “Una Galicia innovadora, que crea en su juventud, que se ponga el objetivo de que ningún joven que aspire a desarrollar su proyecto de vida en el país tenga que renunciar a él por falta de oportunidad, por una falta de altura política de sus formaciones”, sostuvo el secretario xeral del PSdeG, Valentín Formoso.

Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó ayer a Alfonso Rueda por un discurso de investidura que suscribe “de la primera a la última línea” y que lo acredita para el cargo.

También lamentó las duras críticas que sus rivales en Galicia han dirigido a los populares después de confirmarse que tanto él como su responsable de Organización en Génova, Miguel Tellado, serán propuestos como senadores por designación autonómica. “Entiendo que puedo ser un digno senador”, dijo.