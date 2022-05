El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha señalado este lunes que "no se puede tratar a las mujeres como si fueran discapacitadas" con medidas de auxilio como "si necesitaran un empujoncito".

El vicepresidente de Castilla y León ha protagonizado un desayuno informativo en la Tribuna Forum Europa de Madrid, en el que le ha presentado el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

“Es un insulto para las mujeres decirles que necesitan un empujoncito, una ayudita, las mujeres son igual que los hombres, y no necesitan ninguna cuota, ni ser tratadas como discapacitadas. Hay más médicos mujeres que hombres… ¿dejamos algunas fuera? ¿Lo mismo con jueces y fiscales? Nosotros, frente a esa brecha de género, hablamos de la brecha maternal. A las mujeres no las discriminan por ser mujeres, sino por ser o poder ser madres”, ha añadido.

“En España hay 10 veces más ayudas para abortar que para ser madre, y eso, además de ser una absoluta inmoralidad, es una seña perfecta de la decadencia de una sociedad”, ha asegurado.

En cuanto a la acusación de que el suyo es un partido machista, ha argumentado que “el día en que no nos insulten nos habremos convertido en parte de ese establishment en el que no queremos estar”.

Derogación del Estado de las Autonomías

A la pregunta de si, una vez es vicepresidente, sigue criticando “el despilfarro autonómico”, como ha defendido siempre su partido, ha respondido que “ha sido muy útil llegar a las instituciones para confirmarlo”.

“Uno de los objetivos políticos fundacionales de Vox es la derogación del Estado de las Autonomías, porque consideramos que solo ha servido para alimentar los bolsillos de los separatistas y para enfrentar a los españoles", ha señalado.

"Se ha demostrado ineficaz, y pongo un ejemplo: un compañero de Burgos con una de las mejores notas de mi colegio no pudo estudiar la carrera que quiso porque el nivel de exigencia en Castilla y León es más alto que en otras comunidades autónomas; otro ejemplo, si usted reside en Canarias y pasa las navidades en Burgos, no puede ir al médico con su hijo porque los sistemas de salud no están conectados”, ha explicado.

“No tiene ningún sentido que haya 17 parlamentos autonómicos, no tiene ningún sentido tener unas Cortes de Castilla y León, y aquí tenemos una voz autorizada, como es su presidente", en alusión a Carlos Pollán, también de Vox, que ha acudido al foro a escucharle.

“No renunciamos a ese objetivo fundacional, pero es perfectamente compatible con que, mientras el sistema sea el actual, Vox, que tiene una agenda España, vaya a seguir concurriendo a todas las elecciones en las que tenga opción de mejorar la vida de los españoles”, ha añadido.