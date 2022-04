Margarita Robles, la ministra de los servicios al Estado

Robles es una persona culta que además suele presumir de no ver la televisión para ganar más tiempo de lectura. Qué pena que haya olvidado que "Eichmann en Jerusalén" de Hannah Arendt fue el resultado de la corresponsalía de Arendt para The New Yorker… Pero lo peor no es eso… https://t.co/bc5gVA2Sv6