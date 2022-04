Un juzgado de Barcelona investiga el espionaje a Torrent y Maragall a través de Pegasus

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona investiga el presunto espionaje a través del sistema Pegasus al expresidente del Parlament y ahora 'conseller' Roger Torrent y al exdiputado y ahora regidor de Barcelona Ernest Maragall desde hace un años y medio. Las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, aseguran que la causa permanece abierta y está en secreto. Nada más presentarse la denuncia, el magistrado envió comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para intentar aclarar quien hackeó los teléfonos móviles de estos dos dirigentes de ERC. Esta petición de información iba destinada a NSO Group, la compañía israelí que creó el software Pegasus, y a Facebook, con domicilio fiscal en Irlanda y que gestiona WhatsApp, aplicación que alertó del ataque informático a Torrent y a Maragall.

En julio de 2020, el director de políticas públicas de WhatsApp para Europa, Niamh Sweeney, escribió correos electrónicos a Torrent y a Maragall en los que alertaba de que sus números de teléfono podrían haber sido hackeados. Ambos presentaron de inmediato una querella en los juzgados de Barcelona tras conocer que habían sido objeto de un ataque por el programa espía Pegasus. En teoría, este sistema solo puede ser adquirido por gobiernos y cuerpos de seguridad y exclusivamente para la lucha contra el crimen organizado. Torrent y Maragall exigieron al Gobierno de PSOE-UP que investigara "a fondo" quién ordenó el espionaje. El primero apuntó directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Una vez dentro del móvil, Pegasus puede leer mensajes, activar la cámara y el micrófono para espiar a sus propietarios (también en llamadas cifradas), acceder al disco duro y hacer capturas de pantallas.

El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, abrió diligencias de investigación en octubre de ese mismo año. No aceptó la mayoría de diligencias de investigación solicitadas en la querella de Torrent y Maragall; en concreto, que se citara a declarar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. Sin embargo, sí envío las comisiones rogatorias internacionales. Es habitual que las compañías tecnológicas tarden en contestar y más si están ubicadas en determinados países. A NSO Group se le requiere si conserva informaciones sobre el funcionamiento de Pegasus en los teléfonos de Torrent y Maragall, mientras que a WhatsApp le reclama los registros que acrediten el ataque en abril y mayo de 2019. Como las actuaciones son secretas, este diario no ha podido averiguar si se han recibido estos datos. No se descarta de que si hubieran nuevas denuncias estas se acumularan en el mismo juzgado de la capital catalana.