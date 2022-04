En Ferraz y en la Moncloa el mensaje sigue siendo oficialmente el mismo, que no hay miedo a Alberto Núñez Feijóo, que queda más de año y medio para las generales, que la política es cada vez más volátil. Ministros y dirigentes dicen no mostrar o percibir "inquietud" por un ascenso del PP que sí detectan, al menos por ahora, los sondeos, incluido el CIS. Pero que no se instale el miedo a una remontada de los conservadores no quiere decir que los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, no crean necesario combatir a su nuevo líder. Para intentar desarticular su imagen de derecha moderada, recordar que ya con él en capilla se cerró el acuerdo para un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León y denunciar que no ha actuado enérgicamente en el 'caso mascarillas' que cerca al alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida.

El jefe del Ejecutivo redobló sus ataques contra Feijóo en una entrevista en Antena 3 en este lunes de vuelta de las vacaciones de Semana Santa en buena parte de España, pero también lo hizo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, horas después desde Ferraz, tras la reunión de la dirección del partido. Sánchez cargó las tintas contra el PP por los tres "problemas" que a su juicio no tiene resueltos.

Para empezar, no haber dicho "absolutamente nada" de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta estafa al Ayuntamiento de la capital, cometida por dos comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina, por la adquisición de material sanitario en el peor momento de la pandemia y que cuestionan el papel jugado por el alcalde de la ciudad. Dos, la relación del PP con la ultraderecha. Y tres, la petición de bajada generalizada de impuestos porque "no es un proyecto de país", "no es creíble" y no la está haciendo "nadie en Europa", y porque si algo ha demostrado la pandemia es que es necesario un Estado del bienestar robusto. "El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es la corrupción", sostuvo el presidente en 'Espejo público', donde acusó al nuevo jefe del PP de "mirar para otro lado". "La corrupción parece inherente a la historia del PP y Feijóo parece bastante silencioso. Nos gustaría escucharle al respecto", reforzó Narbona desde Ferraz.

Feijóo, durante un acto en O Porriño (Pontevedra), rechazó las "lecciones de honorabilidad" de Sánchez, cuando el Gobierno central tiene "cuatro altos cargos imputados" —son tres: una alto cargo de Hacienda y dos de Sanidad— por la compra de material sanitario durante la pandemia, y subrayó que no tiene "ninguna duda" sobre la honestidad de sus compañeros. Y acusó al líder socialista de no tener "corazón" por no bajar impuestos, porque "no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes".

"Nuestro socio nunca va a ser Vox"

Pero también el presidente desechó la propuesta guadianesca del PP de que gobierne la lista más votada. Recordó que "siempre" que está en la oposición, los populares lo plantean, como reclaman la bajada de impuestos y luego "suben 50" y aplican amnistías fiscales, hoy prohibidas por ley. Sánchez apuntó que, dado el escenario de fragmentación parlamentaria, las próximas elecciones generales, que se celebrarán "en tiempo y forma" —o sea, en "diciembre de 2023", no antes—, pondrán dos opciones encima de la mesa: o una coalición progresista liderada por el PSOE y con "lo que representa el espacio de Yolanda Díaz" o una del PP "con la ultraderecha".

Este lunes, la dos de los populares, Cuca Gamarra, volvía a proponer un pacto al PSOE para que gobierne la fuerza más votada. "Esa no ha sido en absoluto la práctica en el PP", recordó Narbona, quien recordó que los socialistas ganaron las andaluzas en 2018, las autonómicas en Castilla y León y Murcia de 2019 o las últimas locales en Ourense, y el PP impidió que gobernaran. "Cuando la lista más votada signifique que hay un partido con mayoría absoluta para gobernar, nada que discutir. Si no, va a necesitar un socio, nuestro socio nunca ser Vox", respondió la presidenta del partido, quien a la vez recordó que España se asienta sobre un sistema de matriz parlamentaria. Los socialistas martillean con que ha sido Feijóo quien ha bendecido el primer pacto de gobierno con la ultraderecha, del que debe de estar "avergonzándose", dijo Narbona, porque no acude este martes a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco por razones de agenda.

En la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, que presidió Sánchez, no se profundizó en las encuestas, ni se mostró preocupación por el alza del PP, según indicaron varios miembros a este diario. De modo que el endurecimiento del tono contra Feijóo "no responde tanto a una estrategia" como a la voluntad del PSOE de que "se retrate", que diga "qué es lo que quiere", porque hasta el momento "ha seguido la línea de Pablo Casado", con su rechazo al entendimiento con el Gobierno o la nueva dilación en la renovación del Poder Judicial. "No es endurecer, es contar lo que hay. El que es duro e irrespetuoso es Feijóo. Y su respuesta ante la corrupción es taparla", manifiesta un cargo de peso de la ejecutiva, convencido de que en 2023 los socialistas serán de nuevo primera fuerza del país.

"Feijóo no es nuevo en política. Tiene pasado", convergen en la Moncloa. "Hay que fijarse en las rebajas de impuestos en Galicia", señala un miembro de la cúpula socialista, "que beneficiaron a las clases altas y no a las medias y bajas, y también hay que recordarle que ha de asumir su corrupción. Si el Gobierno de España hubiera dado seis millones a un comisionista, estaríamos crucificadísimos". Sobre su crecimiento en las encuestas, se respaldan las palabras de Sánchez: ocurrió "lo mismo" con Casado y queda mucho hasta las generales.

Con todo el cariño señora presentadora, a mi lo que me sorprende es que habiendo recibido 30 millones de euros públicos, habléis de adelgazar el Estado y no conozcamos vuestros sueldos. Que Atresmedia y el PSOE preferirían que no existiese Podemos lo sabemos de siempre 😉 https://t.co/uIUPc4wFBH — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 18 de abril de 2022

Con la mirada puesta en Andalucía

Las palabras de Sánchez en 'Espejo público' también soliviantaron a Pablo Iglesias. El presidente no habló de una coalición con Unidas Podemos, sino con "lo que representa el espacio de Yolanda Díaz". "Que Atresmedia y el PSOE preferirían que no existiese Podemos lo sabemos de siempre", escribió en Twitter. La dirección morada restó importancia a la observación del presidente y declaró no ver intencionalidad en sus manifestaciones: "[Díaz] es nuestra candidata y es normal esa referencia", señaló Isa Serra, portavoz de la cúpula, quien no obstante incidió en que los morados han sido "la garantía del Gobierno y de las políticas valientes en los momentos difíciles", informa Miguel Ángel Rodríguez.

Narbona reiteró la satisfacción del PSOE del funcionamiento con la coalición más allá de "discrepancias puntuales". "Nuestro socio de Gobierno en estos momentos es Unidas Podemos, está experimentando un proceso de transformación liderado por Yolanda Díaz y por lo tanto se ha hecho referencia a ella como la persona que está intentando aglutinar un espacio de izquierda progresista en nuestro país", y el PSOE sigue "con interés" ese proceso sin que suponga "un problema" dentro del Ejecutivo, apuntó la presidenta del partido.

Los socialistas también están pendientes de la fecha de las elecciones en Andalucía. El presidente, Juanma Moreno, ya ha dejado pasar la ventana del 12 de junio, por lo que si quiere que se celebren antes del otoño tiene aún dos martes para oficializar la convocatoria: o el 26 de abril (en cuyo caso los comicios se celebrarían el 19 de junio) o el 3 de mayo (lo que llevaría las urnas al 26 de junio). Sánchez y su partido se juegan mucho: no solo la recuperación de su feudo fetiche, hoy improbable, según las encuestas, sino la resurrección de un granero de votos fundamental para asegurar la Moncloa. Y allí recordar la alianza de PP y Vox, de la que rehúye Moreno, consciente del daño electoral que le puede infligir, será uno de los ejes de la próxima campaña socialista.