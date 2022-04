El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este domingo que el abogado Fernando Pamos de la Hoz “no ha actuado por iniciativa propia” al presentar una denuncia contra él por el caso de las mascarillas y ha señalado que ha representado al PSOE en “diversos pleitos”.

Pamos de la Hoz ha presentado una denuncia contra Martínez-Almeida por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, al no haber denunciado la presunta estafa de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento en un contrato de compraventa de mascarillas.

Martínez-Almeida ha señalado a los medios que Pamos ha representado al Partido Socialista en diversos pleitos y, “por tanto, parece difícil que haya actuado sin el conocimiento o sin el consentimiento del Partido Socialista”.

Para el alcalde esta denuncia “demuestra, una vez más, que el Partido Socialista está enfrascado, sin duda, en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación”.

Martínez-Almeida, que ha asistido a la tamborrada que pone fin a la Semana Santa en Madrid, ha señalado: “Qué casualidad, qué casualidad, que el abogado que la ha presentado está íntimamente ligado con el Partido Socialista”.

Además, ha indicado que “jamás había oído hablar" de Pamos de la Hoz, pero tiene “claro” que “no ha actuado por iniciativa propia, sino que ha actuado dirigido y ya sabemos con quién tiene lazos este abogado”.

El alcalde ha dicho que Pedro Sánchez ha puesto “su mirada en la ciudad de Madrid” y que lo que “no gana con las urnas, lo que no gana frente a las políticas del centro derecha, lo quiere ganar en la destrucción del adversario", pero no lo va a conseguir en este caso.

"No va a acabar ni con las políticas de centro-derecha en Madrid ni con las personas que representamos esa políticas", ha señalado Martínez-Almeida.

Preguntado sobre cuándo cree que va terminar lo que califica de “cacería” contra su persona, ha considerado que “no va a terminar”, porque los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid han decidido que “la única manera de conseguir poder llegar la gobierno” es “tratar de acabar con las personas que lo representamos”.