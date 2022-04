El 'Mantecado', el archivo que pone bajo sospecha las oposiciones de la Policía Local de Alicante

Mientras los alicantinos hablan de torrijas y monas de Pascua, en el Ayuntamiento de Alicante no hay conversación que no gire en torno al "mantecado". No es que el espíritu repostero haya irrumpido en la Casa Consistorial y, por extensión, entre sus trabajadores, incluidos los cargos políticos. 'Mantecado' se hace llamar el archivo en formato PDF, de 16 páginas, que ha provocado un terremoto inédito en el Ayuntamiento alicantino al poner bajo sospecha las oposiciones a Policía Local convocadas para cubrir 92 plazas. Ese proceso selectivo ya está siendo investigado por la Agencia Valenciana Antifraude por posible nepotismo. También se encuentra en manos de la Policía Nacional y del juzgado, aunque en estos casos las denuncias se centran en la filtración del documento, que incluye un listado con los aspirantes aprobados y las relaciones que buena parte guarda supuestamente con miembros de la Policía Local, principalmente del cuadro de mandos, pero también con representantes políticos, sindicales y hasta de un empresariado alicantino conectado con el Ayuntamiento de la ciudad.

El "Mantecado", un documento sin firma y que durante las dos últimas semanas ha ido circulando de móvil en móvil por Alicante como si se tratase del "meme" del momento, arranca con una presentación que ya dice mucho sin contar nada: "Pretendemos sacar a la luz la situación de corruptela que se está produciendo en la Policía Local". Luego, a lo largo de sus páginas, se hace referencia a presuntos intercambios de favores, llegándose a formular graves acusaciones de prevaricación, cohecho y malversación. Se habla de comidas, de quitar multas y de sacar vehículos del depósito municipal sin coste. También de la subasta de vehículos abandonados. Numerosas son las acusaciones sin que tengan un autor conocido ni tampoco pruebas que refuercen las teorías que se difunden en el texto. Pese a todo eso, lo que más polémica ha generado, forzando al bipartito incluso a respaldar la creación de una comisión de investigación a nivel político que el alcalde, Luis Barcala, ha decidido que arranque el Miércoles Santo, para hacerla coincidir así con pasos como el Cautivo, el Gitano, la Dolorosa y el Descendimiento, han sido las últimas siete páginas del "Mantecado". Ahí aparecen los opositores aprobados, junto a las presuntas relaciones de aproximadamente dos tercios de ellos con miembros del Cuerpo local de seguridad, de partidos políticos y de sindicatos a nivel municipal. Un líder sindical, primera 'víctima' en el Ayuntamiento de Alicante por las oposiciones bajo sospecha Ese listado ya está en manos de la Policía Nacional, tras las denuncias de al menos cuatro miembros de la Policía Local ante la Brigada de Delitos Tecnológicos, incluido el comisario jefe, José María Conesa. Y también ha llegado a los juzgados, donde se registró este viernes como parte de la denuncia presentada por el secretario provincial del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra el secretario local del sindicato, Pedro Calero, al que apunta para que se le investigue por haber difundido supuestamente el documento una semana antes de que la polémica estallara tras la publicación del caso en los medios de comunicación. Porque la controversia generada no solo ha dado pie a que en el Consistorio alicantino, durante las dos últimas semanas, se hable con insistencia sobre las posibles irregularidades en el proceso selectivo para "enchufar" presuntamente a familiares y a amigos de agentes, políticos, sindicalistas o empresarios, sino que ha permitido especular sobre los supuestos autores del documento de marras. Se cuenta por los pasillos y en los cafés de media mañana que alguno de los señalados ya ha dicho que "tirará" de la manta llegado el caso. También se chismea con que a algún mando, de los que últimamente centran más miradas de las habituales por la supuesta elaboración y posterior filtrado del listado, le ha empezado a fallar supuestamente el ordenador... De la palabra "formateo" no se quiere saber nada en otros despachos. A nivel político, también ha dado que hablar el día elegido por el alcalde para el arranque de la comisión de investigación. Pudo haber optado por el pasado viernes, incluso el próximo Lunes o Martes Santo. Pero no, el regidor considera que el Miércoles Santo, una jornada marcada en Alicante por la multitudinaria y esperada procesión de Santa Cruz, es el día correcto para dar el pistoletazo de salida al órgano municipal por el que se prevé que pasen todas las personas que tengan algo que decir en la polémica, con el jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad, José Ramón González, al frente. El edil, pese a lo habitual en este tipo de comisiones durante este mandato, no presidirá las sesiones. Barcala lo ha apartado. La de Conesa y la de González son las cabezas que pueden rodar (figuradamente) en el caso de que las dudas se hicieran certezas respecto al supuesto fraude en el proceso selectivo. Aunque no haya pruebas o no se hagan públicas, ambos ya han quedado señalados desde Alcaldía. Allí, en la zona que se presupone más noble del Ayuntamiento, además de no ser capaces de ocultar un nerviosismo que va "in crescendo" con el paso de los días, antes de que el caso llegara a los medios ya se tanteó la posibilidad de habilitar una segunda plaza de comisario principal para poder elegir ("a dedo") al jefe de la Policía Local de Alicante. Desde hace un año, tras la jubilación de otro alto mando, sólo existe una alternativa: Conesa. Así, mientras seis concejales, uno por grupo municipal, empezarán a investigar posibles anomalías en el proceso, al igual que hace la Agencia Antifraude, y a la espera de que la Policía Nacional y el juzgado posiblemente también se decidan a indagar en el asunto (en estos casos por la elaboración y difusión del documento), el listado oficial de opositores aprobados, el firmado por los miembros del tribunal, aguarda desde mediados de esta semana en la mesa de Barcala. Espera una decisión. ¿Mantener el ritmo habitual del proceso selectivo, mandando a los aspirantes con plaza al definitivo curso teórico-práctico o paralizar las oposiciones? Para frenar el proceso, según explica el alcalde, debe haber alguna "prueba de cargo de mucha gravedad" para así poder justificar la excepcional medida cautelar. Con lo que se sabe hasta la fecha, "comentarios y rumores" para Barcala, no basta. Es insuficiente. Con el tiempo, una vez avancen las investigaciones, se verá si, al final, el "Mantecado" se le acaba por indigestar a alguien.