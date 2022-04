Encuesta CEO: PSC y ERC repetirían el empate en las elecciones en Cataluña y Junts se desploma

Superado el primer año desde las elecciones catalanas y camino del primer aniversario de la investidura de Pere Aragonès, la disputa entre PSC y ERC por el liderato se mantiene intacta. Según el primer barómetro de 2022 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, socialistas y republicanos repetirían el empate técnico si ahora se celebrasen comicios autonómicos, mientras que Junts sería la fuerza más perjudicada al perder media docena de escaños.

El PSC obtendría entre 34 y 39 diputados (hoy tiene 33), mientras que ERC se movería en una horquilla de 33 a 38 escaños (ahora tiene 33). Junts, que actualmente tiene 32 parlamentarios, retrocedería hasta los 23-28. La extrema derecha de Vox

El trabajo de campo se efectuó, a partir de 2.000 entrevistas, del 1 al 28 de marzo, por lo que coincidió de lleno con el malestar y las huelgas en algunos sectores sociales, como el transporte y la educación, derivado de las consecuencias de la guerra en Ucrania y del nuevo calendario escolar propuesto por el Ejecutivo catalán.

No obstante, el elemento más llamativo de este barómetro, el primero bajo la dirección del politólogo Jordi Muñoz, será la metodología utilizada para el estudio, que se ha modificado para evitar polémicas como la que se produjo con la encuesta ómnibus publicada el mes pasado. En concreto, el sondeo que se conocerá hoy incluye cambios en el cuestionario, en el diseño y la calidad de la muestra y en el proceso de estimación de los resultados electorales.

Correcciones

En el citado sondeo ómnibus, el CEO difundió una nota explicativa en la que reconocía que, tras haber publicado el estudio, había corregido algunos datos por un "error" en la variable de ponderación. Esa actualización provocaba que algunos resultados variasen hasta en 3 puntos porcentuales, y uno de ellos era el apoyo o rechazo a la independencia de Cataluña. En concreto, el 'no' a la secesión pasó del 53,3% al 52,2%, mientras que el 'sí' pasó del 38,8% al 40,8%.

Muñoz explicó en un hilo de Twitter que, al no ser un barómetro electoral, la encuesta diseñó la muestra tomando como población de referencia toda la población adulta residente en Cataluña, tanto la que tiene derecho de voto en las elecciones catalanas como la que no lo tiene por no disponer de la nacionalidad española. Sin embargo, los encuestadores del CEO recibieron la instrucción errónea de entrevistar solo a personas con derecho a voto, lo que distorsionó los resultados de algunas preguntas.

Amb voluntat de màxima transparència, faig un fil per mirar d’explicar de manera entenedora què va passar amb l’enquesta Òmnibus del @ceopinio, i per què vam publicar, divendres, una correcció a les dades. — Jordi Muñoz (@jordimunozm) 20 de marzo de 2022

Sin contar la encuesta ómnibus, el último barómetro electoral del CEO data de finales de mayo de 2021, justo después de la investidura de Aragonès. Aquel sondeo daba alas a ERC frente a Junts tras el pacto de Govern y reforzaba el 'no' a la independencia, que se situaba en el 48,7%, frente al 44,9% que obtenía el 'sí'.