Después de que el grupo socialista dijera que votaría en contra de la proposición no de ley sobre la posición española en el Sáhara Occidental, el porvenir de la iniciativa pasó a depender del PP, y el PP ha decidido que se apruebe. El Congreso de los Diputados, por tanto, ha dado su aval a una propuesta de índole política que rechaza el alineamiento del Gobierno con Marruecos en el contencioso territorial que desde hace más de 40 años libra con el Frente Polisario. La pinza de 168 votos que lo ha hecho posible es la que han formado Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, PNV... y el grupo popular.

Con este recado del Parlamento llegará el presidente, Pedro Sánchez, a Rabat, en donde se verá con el rey Mohammed VI. La decisión de los populares ha desconcertado al PSOE, aunque no sólo. Vox y Cs optaron por la abstención precisamente por no aparecer junto a los partidos firmantes de la iniciativa en un hipotético respaldo a la misma. El PP no ha seguido ese criterio y ha dejado sólo al PSOE en el rechazo.

Al final, por consiguiente, 168 síes, 118 noes y 61 abstenciones. Entre los primeros, la izquierda a la izquierda del PSOE, el PNV y el Partido Popular. Entre los segundos, únicamente los socialistas, aunque con una excepción y otra que pudo serlo y al final no fue.

Beatriz Micaela Carrillo, diputada del PSOE, ha votado a favor, lo que contraviene la disciplina de grupo. Y uno que había anunciado que se desmarcaría de la instrucción de su partido, Odón Elorza, que no es nuevo en la discrepancia, pues ya lo hizo cuando hubo que respaldar a Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional, resulta que al final se ha equivocado y ha pulsado el botón del "no", tal y como había pedido su formación. Intentó luego la corrección, pero la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no se lo ha permitido. Entre los que eligieron abstención, los diputados de Vox (52) y de Cs (9).

Obviamente, si la bancada del PP se hubiera colocado en el lado del voto en contra o en el de la abstención, la proposición habría quedado rápidamente en el olvido. Pero no ha sido el caso.

Cuando ha terminado esa votación, los representantes de Unidas Podemos se han puesto en pie. Hasta en esto ha habido distintas formas de actuar. Ha llamado la atención que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se levantara del escaño a aplaudir, a diferencia de Alberto Garzón, Irene Montero e Ione Belarra, que se han quedado sentadas. Aplaudiendo, sí, pero sin más.

Acaba este jueves el periplo de una de las proposiciones no de ley más trascendentes de los últimos tiempos. Coincide la votación con el viaje de Sánchez a Rabat que habrá de iniciar una nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos. Afirmó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, hace dos semanas, en la Comisión en la que discutió con el ministro José Manuel Albares, que cuando fuera a la capital marroquí, recordara la oposición del Parlamento al viraje del Ejecutivo.

Durante unos días, pareció que no habría problema. La PNL tiene un párrafo dispositivo que consagraba el diálogo conforme al derecho internacional y la búsqueda de una solución justa y duradera que aceptaran las partes, dentro del marco de MINURSO. Hasta el PSOE se mostró a favor del texto. Sin embargo, el tono del representante de Podemos en el debate del miércoles, Gerardo Pisarello, enfadó a los socialistas. Fue una intervención muy dura. El partido de Sánchez anunció entonces que rechazaría la propuesta. Los socialistas decidieron hacer oficial la posición porque les constaba que ni Vox ni Cs la apoyarían. Dejó todo el foco encima del PP.