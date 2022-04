Pedro Sánchez dice que la invasión de Putin plantea la disyuntiva entre Europa y la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles en Córdoba que hay que elegir entre “Europa o la ultraderecha”, y que hay que hacer un diagnóstico correcto de la guerra en Ucrania, porque lo que se está atacando con la invasión rusa son la democracia y las libertades. El presidente ha clausurado este mediodía en el Palacio de Vista Alegre la asamblea confederal que el sindicato UGT celebra hoy en la capital cordobesa, después de una apretada jornada en la que ha acudido esta mañana a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y ha realizado una visita exprés a Navantia Ferrol, donde ha asistido al primer corte de chapa de la futura Fragata F-110. Sánchez, que ha aterrizado en el aeropuerto de Córdoba cerca de las 15.00 horas, ha llegado a Córdoba acompañado de la ministra María Jesús Montero, que ha escuchado su intervención junto a otros cargos del Gobierno como la diputada Rafi Crespín.

Ante los 2.000 delegados sindicales que participan en el cónclave sindical y han esperado hasta su llegada, Pedro Sánchez ha asegurado que no hay que equivocar el diagnóstico respecto a la invasión de Putin: “No es solo la batalla de Ucrania, se está atacando a Europa, que es la que se siente herida”. Sánchez ha recordado la intervención de ayer del presidente ucraniano en el Congreso, que mencionó el bombardeo de Guernika, y ha afirmado que no estamos ante “una disputa territorial, si no que es el ataque de un autócrata a un país soberano, libre y con la ambición legítima de tener una sociedad de progreso y libertades”.

El presidente del Gobierno también ha señalado las conexiones de Putin con la ultraderecha europea y ha recordado la financiación del presidente ruso a movimientos como el de Marie Lepén en Francia o “movimientos ultras en nuestro país” para desestabilizar la situación de Europa. Por ello, ha llamado a elegir entre la disyuntiva “o más Europa o más ultraderecha”. En esta misma línea, Sánchez ha incidido en la importancia de que se entienda que lo que pasa en Ucrania nos afecta a todos, “la munición de Putin no llegará aquí, pero sí su cuestionamiento de la democracia”.

La misma receta para salir de esta crisis

Por otro lado, el presidente Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a actuar para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania del mismo modo que lo hizo en la pandemia, con un fortalecimiento del escudo social y la puesta en marcha de medidas sociales. Asimismo, ha reivindicado el papel de los sindicatos y en especial de la UGT en el diálogo social y la concertación que ha permitido estos meses llegar a acuerdos y pactar medidas que han beneficiado a la mayoría de los trabajadores. Y frente a la bajada de impuestos que piden “algunos solo cuando están en la oposición”, el presidente socialista ha abogado por acabar con las amnistías fiscales y por fortalecer el estado del bienestar, porque en ese aspecto, ha insistido, “claro que hay formas distintas de gobernar”.

Por último y ya como secretario general del PSOE ha concluido diciendo a los delegados sindicales que es “un honor ser militante de la UGT y representar dentro del Gobierno a un movimiento progresista que estoy convencido de que volverá a ser mayoritario en Andalucía y en España”.

La última vez que Pedro Sánchez visitó Córdoba fue con ocasión de las elecciones generales del 10N en 2019.