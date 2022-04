"'President'", pregunta un periodista a Pere Aragonès en la rueda de prensa del Palau de la Generalitat, "¿ A qué disciplina o sede estaría dispuesto a renunciar para que haya un pacto con Aragón?". Respuesta, sucinta y contundente del republicano: "A ninguna". "¿Tiene previsto entrevistarse con el presidente de Aragón, Javier Lambán?", segunda pregunta. Y segunda respuesta: "No".

"Hay un acuerdo técnico que no prevemos que se modifique. Y sobre la entrevista con Lambán, no fui yo el que la suspendió. Mi oferta de vernos sigue en pie, pero no depende de mi", matizó posteriormente el 'president'.

Aragonès también bandeó las críticas que, desde el Gobierno, le vierten por llevar a consulta en Pirineo la opción de presentarse o no al concurso olímpico para ser la sede de los Juegos Olímpicos del 2030. "A mi sí me interesa lo que dice el principal territorio afectado", sentenció.