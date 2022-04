El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado a conocer este lunes que votará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de los 'populares' madrileños en el próximo congreso que se celebre, pues "es muy buena noticia que se presente" porque "es un fenómeno político".

"Voy a votar por Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, lo dije. Es muy buena noticia que se presentara. Es un fenómeno político, nadie puede dudarlo. Sabemos cuál es el fervor de la gente. Mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el congreso del PP de Madrid", ha trasladado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Tras reiterar que no se presentará como candidato en este congreso, cuya fecha está aún por determinar, ha apuntado que el mismo "se desarrollará bajo la unidad, al ser conscientes de la responsabilidad que hay, y desde la ilusión de que hay un gran futuro por recorrer juntos".

'Caso Ayuso'

Por otra parte, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la Fiscalía Anticorrupción no investiga ningún contrato de compra de material sanitario en la pandemia ni a personas del Consistorio madrileño, y ha afeado a la izquierda que funcionen como una "máquina de triturar carne".

"El Ayuntamiento paga por comprar mascarillas, gel y test. Fuimos la primera Administración en España capaz de dotar a los empleados públicos que tenían que salir. Diría a la izquierda, que son conscientes de que la Fiscalía no investiga al Ayuntamiento, a ninguna persona del Ayuntamiento, que no está en tela de juicio el contrato del Ayuntamiento ni que persona del Ayuntamiento esté en investigación. Me siento muy orgulloso por el trabajo que se hizo esos días, porque hubiéramos ido al fin del mundo", ha explicado durante una entrevista en 'Onda Madrid'.

La Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.

Estos contratos se aprobaron en el Consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos. Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas. El regidor ha preguntado qué tipo de connivencia iban a haber tenido con unos empresarios a los que se reclamó 4 millones de euros por enviar unos guantes que no se ajustaban a los solicitados.

"¿Qué diría la izquierda de mí si yo hubiera encubierto abusos sexuales a una menor cometidos por mi pareja, o si yo hubiera ido a desfilar a un Juzgado de Barcelona, como imputado, por una serie de contratos? Porque eso ha pasado en Valencia y Barcelona", ha lanzado.