El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción de Ciudadanos que pide al Gobierno eliminar el uso de la mascarilla en interiores y que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE y Vox, la abstención de grupos como Unidas Podemos y el voto en contra de PP, PNV y Coalición Canaria.

La moción (aprobada con 184 votos a favor, 91 en contra y 57 abstenciones) insta al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores "en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada".

El PSOE ha votado finalmente a favor de esta iniciativa de Ciudadanos tras transaccionar una enmienda que señala que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el marco donde dar "los pasos adecuados para abordar la reconsideración de las medidas de contención de la pandemia".

Al tratarse de una moción, la iniciativa no es de obligado cumplimiento, como ocurre con una ley. No obstante, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha comentado en una rueda de prensa posterior al pleno que "el Gobierno no querrá desobedecer lo que le insinúa su propio grupo parlamentario".

Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el miércoles en la sesión de control en el pleno en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre esta cuestión que el Ministerio de Sanidad decidirá la retirada de la obligación de llevar mascarilla en los interiores "al segundo siguiente" de que los profesionales sanitarios lo recomienden.

"Anticipo que queda un día menos para levantarla", añadió. La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso rechazó el martes una proposición no de ley de Vox que, en línea con lo que ha planteado Ciudadanos, pedía eliminar el uso de mascarillas en exteriores e interiores, salvo en los espacios sanitarios y sociosanitarios.

En este caso, Vox sólo contó con el apoyo de Ciudadanos, mientras que la diputada del PSOE Josefa Andrés calificó la iniciativa como un "plan negacionista".